El reconocido periodista Mariano Closs será el encargado de relatar hoy desde las 17:00 horas la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, con transmisión oficial para toda la Argentina a través de la señal televisiva de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.