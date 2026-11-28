En qué canal relata Mariano Closs la final de Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata
Mariano Closs narra la final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata hoy desde las 17:00 por ESPN y Disney+ Premium.
El reconocido periodista Mariano Closs será el encargado de relatar hoy desde las 17:00 horas la gran final de la Copa Libertadores 2026 entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, con transmisión oficial para toda la Argentina a través de la señal televisiva de ESPN y la plataforma de streaming Disney+ Premium.
Quiénes acompañan a Mariano Closs en la transmisión y cómo verla en vivo
La cobertura oficial desde la capital uruguaya contará con el equipo periodístico estelar de la cadena deportiva para analizar cada detalle del duelo decisivo entre el conjunto brasileño y el Pincha:
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Equipo periodístico en Montevideo: Mariano Closs estará acompañado en los comentarios por Diego Latorre, mientras que Rolando Schiavi y Morena Beltrán completarán el análisis y la cobertura desde el campo de juego.
Por televisión (ESPN): en la Argentina, la transmisión de la dupla Closs-Latorre se puede sintonizar a través de la señal básica de ESPN en los distintos cableoperadores del país (Cablevisión/Flow, DirecTV y Telecentro), además de la alternativa gratuita por aire a través de Telefe.
Por Internet y streaming (Disney+): para seguir el relato de Mariano Closs online desde cualquier dispositivo móvil, computadora o Smart TV, el encuentro estará disponible en vivo mediante el plan Disney+ Premium, que incluye la totalidad de los canales lineales y eventos deportivos exclusivos de ESPN.
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