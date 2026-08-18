Minuto a minuto en vivo de Recoleta vs. Boca por la Copa Sudamericana: goles y resultado

Cómo llegan Recoleta y Boca

Boca llega a esta instancia después de eliminar a O'Higgins de Chile en los playoffs de la competencia. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se impuso 1-0 en la ida, perdió por el mismo resultado en la revancha disputada en Rancagua y terminó consiguiendo la clasificación en los penales, donde se impuso 4-3.

Por su parte, Recoleta terminó primero e invicto en el Grupo D, con una victoria y cinco empates, por delante de Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca, resultado que le permitió avanzar directamente a los octavos de final del certamen continental.

En la ida, disputada en el estadio Tomás Adolfo Ducó, Recoleta comenzó dando la sorpresa y se puso en ventaja a los cinco minutos mediante Pedro Ríos. Sin embargo, el elenco argentino reaccionó en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador con los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores, para quedarse con un triunfo por 3-1 que le permite afrontar la revancha con dos goles de ventaja.

El conjunto comandado por Jorge González tendrá dos bajas obligadas para la revancha, ya que Wilfrido Báez y Dairon Mosquera fueron expulsados en la ida y no podrán estar ante Boca. Báez vio la roja directa sobre el final del primer tiempo, mientras que Mosquera recibió la segunda amarilla en el complemento, cuando su equipo ya jugaba con diez.

Con la ventaja obtenida en Buenos Aires, el "Xeneize" sabe que un empate en Paraguay le alcanza para avanzar a los cuartos de final, mientras que Recoleta necesita ganar por al menos dos goles para igualar el resultado global y forzar una definición por penales. El vencedor de esta llave enfrentará al ganador de la serie entre San Pablo y Bolívar.