Moretti habilitado por la AFA: podría regresar como presidente de San Lorenzo

moretti tapia.jpg

El buen presente futbolístico de San Lorenzo con Damián Ayude

En lo estrictamente futbolístico, transita un buen momento deportivo. El equipo dirigido por Damián Ayude comparte la punta de la Zona B del Torneo Clausura con River, acumulando ocho puntos tras cuatro jornadas.

Este sábado 16 de agosto visitará a Platense en Vicente López, con el objetivo de mantener su posición en la tabla y seguir cerca de la clasificación a la Copa Libertadores 2026, además de asegurar un lugar en la Copa Sudamericana. No obstante, la crisis institucional y los recientes problemas en las inferiores mantienen la atención sobre la gestión de Moretti y la administración del club.