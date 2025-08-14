De Belgrano a Italia: el defensor que descubrió Scaloni podría ser vendido en una cifra récord
Mariano Troilo, recientemente convocado por primera vez a la Selección, está a un paso de protagonizar la transferencia más cara en la historia del Pirata.
Mariano Troilo, defensor central de 22 años formado íntegramente en las divisiones juveniles de Belgrano de Córdoba, está a punto de dar el salto más importante de su carrera. El Parma de Italia presentó una oferta cercana a los 9 millones de dólares por el 60% de su pase, cifra que, de concretarse, lo transformará en la venta más alta en la historia del club cordobés.
La operación, que se encuentra en sus últimos detalles, marcará un hito tanto para el futbolista como para la institución que lo vio crecer. La negociación se aceleró después de que el Parma lo identificara como el reemplazo ideal para Giovanni Leoni, zaguero de 18 años que recientemente fue transferido al Liverpool por 40 millones de dólares.
El club italiano, dirigido por Carlos Cuesta -ex ayudante de Mikel Arteta en Arsenal-, pretende que Troilo se sume inmediatamente para el inicio de la Serie A, donde debutarían ante la Juventus el 24 de agosto.
Troilo no pasó inadvertido en el mercado: el Pisa de Italia había mantenido conversaciones, pero no llegó a la cifra pretendida, mientras que desde España se aguardaba una propuesta que nunca se formalizó. Incluso, equipos como el Bayer Leverkusen y otros de Inglaterra e Italia mostraron interés, aunque ninguno avanzó tan decididamente como el Parma.
El defensor se consolidó tempranamente en la Primera de Belgrano y su contrato vigente hasta diciembre de 2026 le dio al club una posición sólida en las negociaciones. Su último partido con la camiseta celeste fue la victoria 2-1 ante Banfield, antes de quedar fuera de la delegación que viajó a Mar del Plata para enfrentar a Aldosivi, una clara señal de que su etapa en el club está llegando a su fin.
Su proyección internacional se vio impulsada por su reciente convocatoria a la selección argentina de Lionel Scaloni, salto que dio directamente a la mayor sin pasar por juveniles. Allí recibió elogios del cuerpo técnico y de figuras como Cristian “Cuti” Romero, quien lo describió como “una recompensa a su rendimiento en Belgrano”.
Con 1,94 metros de altura, agresividad en la marca y gran capacidad en el juego aéreo, Troilo reúne condiciones para convertirse en una de las apuestas más prometedoras del fútbol argentino en el exterior. La inminente transferencia no solo representa un desafío personal para el defensor, sino también la oportunidad de Belgrano de consolidarse como un semillero capaz de proyectar talentos al más alto nivel.
