De Belgrano a Italia: el defensor que descubrió Scaloni podría ser vendido en una cifra récord

Su proyección internacional se vio impulsada por su reciente convocatoria a la selección argentina de Lionel Scaloni, salto que dio directamente a la mayor sin pasar por juveniles. Allí recibió elogios del cuerpo técnico y de figuras como Cristian “Cuti” Romero, quien lo describió como “una recompensa a su rendimiento en Belgrano”.

Con 1,94 metros de altura, agresividad en la marca y gran capacidad en el juego aéreo, Troilo reúne condiciones para convertirse en una de las apuestas más prometedoras del fútbol argentino en el exterior. La inminente transferencia no solo representa un desafío personal para el defensor, sino también la oportunidad de Belgrano de consolidarse como un semillero capaz de proyectar talentos al más alto nivel.