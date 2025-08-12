La AFA presentará un proyecto de reforma para el estadio Único Diego Maradona de La Plata

En declaraciones previas, Claudio Tapia destacó la importancia del acuerdo: “Venimos trabajando hace un tiempo con el gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Queremos tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”.