La AFA presentará un proyecto de reforma para el estadio Único Diego Maradona de La Plata
La entidad dará a conocer en breve un plan de obras de infraestructura que genera muchas expectativas dentro del fútbol argentino: todos los detalles.
Con el objetivo de optimizar el estadio que será la casa oficial de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunciará próximamente un plan integral de obras de infraestructura para el estadio único Diego Armando Maradona de La Plata. Sin lugar a dudas una cancha con mucha historia y que en el último tiempo fue quedando atrás por el poco uso deportivo que se le dio.
El proyecto surge tras el convenio firmado hace casi un mes entre Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para consolidar el Estadio Único Diego Armando Maradona como la sede principal de las selecciones nacionales desde 2025. Este acuerdo establece que el recinto también será utilizado para la Copa Argentina, finales neutrales y competencias continentales.
Consciente de las exigencias técnicas y de comodidad para deportistas y público, el ente madre del fútbol argentino prepara una serie de reformas que incluyen la mejora del campo de juego, iluminación, vestuarios, playón, cancha auxiliar y techos del estadio. El plan apunta a convertir al estadio en un espacio moderno y confortable, pensado para que tanto los aficionados como las familias puedan disfrutar plenamente de los eventos.
Aunque aún no hay una fecha oficial para la presentación del proyecto, una vez aprobado se dará inicio a las tareas de puesta en valor del estadio, que aspira a ser una “Casa de las Selecciones Nacionales” de primer nivel.
En declaraciones previas, Claudio Tapia destacó la importancia del acuerdo: “Venimos trabajando hace un tiempo con el gobernador Axel Kicillof en un lugar que identifique a todas nuestras selecciones argentinas. También, hemos hecho caso al pedido de muchos clubes de nuestro fútbol en buscar un sitio más cerca para poder disputar partidos de instancias decisivas y que los socios e hinchas de los clubes no tengan que gastar tanto dinero en viajes largos. Queremos tener un estadio de primer nivel, para poder jugar partidos de todo nuestro fútbol”.
