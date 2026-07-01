Mundial 2026: México superó a Ecuador y avanzó a octavos de final

Chance desperdiciada
"Rola" Rodríguez tuvo el descuento y desperdició.
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En una noche soñada en el Estadio Azteca, la selección de México mostró su mejor versión para derrotar por 2-0 a Ecuador y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo local volvió a ganar un partido de eliminación directa después de 40 años, desatando la locura total de sus hinchas.
Ráfaga goleadora: El equipo anfitrión resolvió el encuentro en la primera mitad. A los 22 minutos, Julián Quiñones abrió la cuenta con un potente remate al ángulo tras la asistencia de Roberto Alvarado. Poco después, a los 31, Raúl Jiménez estiró la diferencia.
Noche histórica: De la mano del entrenador Javier Aguirre, el combinado local superó un obstáculo que históricamente le resultaba esquivo. Su única victoria en duelos de eliminación a "matar o morir" había sido el 15 de junio de 1986 ante Bulgaria, también en el mítico Coloso de Santa Úrsula.
El tropiezo sudamericano: El conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece sufrió por sus desatenciones defensivas, encabezadas por los zagueros Alan Franco y Joel Ordóñez. Además, su ofensiva nunca logró quebrar el sólido bloque impuesto por los locales en el mediocampo.
El horizonte azteca: Con este impecable resultado en su examen más difícil hasta el momento, los mexicanos aguardan rival para su próximo compromiso: se medirán ante el ganador del choque entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.
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