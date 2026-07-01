MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Mundial 2026: México superó a Ecuador y avanzó a octavos de final

México le gana 2-0 a Ecuador y se ilusiona con el quinto partido

México le gana 2-0 a Ecuador y se ilusiona con el quinto partido
Quiñones puso el 1-0 de México ante Ecuador con un golazo. 

Quiñones puso el 1-0 de México ante Ecuador con un golazo. 
Mundial 2026: México superó a Ecuador y avanzó a octavos de final
MinutoUno
Deportes
Ecuador
México

La selección de México venció por 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Azteca y logró clasificar a los octavos de final del Mundial 2026, rompiendo una larga racha.

Compartí en redes:

EN VIVO

En una noche soñada en el Estadio Azteca, la selección de México mostró su mejor versión para derrotar por 2-0 a Ecuador y clasificar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo local volvió a ganar un partido de eliminación directa después de 40 años, desatando la locura total de sus hinchas.

Las claves del triunfo de México frente a Ecuador

  • Ráfaga goleadora: El equipo anfitrión resolvió el encuentro en la primera mitad. A los 22 minutos, Julián Quiñones abrió la cuenta con un potente remate al ángulo tras la asistencia de Roberto Alvarado. Poco después, a los 31, Raúl Jiménez estiró la diferencia.

  • Noche histórica: De la mano del entrenador Javier Aguirre, el combinado local superó un obstáculo que históricamente le resultaba esquivo. Su única victoria en duelos de eliminación a "matar o morir" había sido el 15 de junio de 1986 ante Bulgaria, también en el mítico Coloso de Santa Úrsula.

  • El tropiezo sudamericano: El conjunto dirigido por el argentino Sebastián Beccacece sufrió por sus desatenciones defensivas, encabezadas por los zagueros Alan Franco y Joel Ordóñez. Además, su ofensiva nunca logró quebrar el sólido bloque impuesto por los locales en el mediocampo.

  • El horizonte azteca: Con este impecable resultado en su examen más difícil hasta el momento, los mexicanos aguardan rival para su próximo compromiso: se medirán ante el ganador del choque entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

Minuto a minuto de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Chance desperdiciada

"Rola" Rodríguez tuvo el descuento y desperdició.

Golazo de Raúl Jiménez

El local aprovechó una mala salida de Ecuador, y tras una buena jugada con Quiñones, Jiménez definió bárbaro para el 2-0.

Golazo de Quiñones para el 1-0 de México

Julián Andrés Quiñones puso el primero para el local, que venía avisando y era superior al equipo de Beccacece.

Tras una hora de demora, arrancó el partido en el Azteca

México y Ecuador buscan los octavos de final del Mundial 2026.

Partido demorado en el Estadio Azteca

El encuentro se encuentra demorado por tormentas y alerta por actividad eléctrica. El partido comenzaría a las 23.

Cómo llegan México y Ecuador

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia tras completar una primera fase perfecta. Se quedó con el primer puesto del Grupo A al conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Sudáfrica, luego venció 1 a 0 a Corea del Sur y cerró su participación con una victoria por 3 a 1 frente a República Checa. Con nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra, México buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen.

El seleccionado comandado por Sebastián Beccacece, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. Comenzó con el pie izquierdo, ya que cayó ante Costa de Marfil (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Curazao, aunque reaccionó a tiempo y, en la última fecha, superó a Alemania sobre la hora, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

Formaciones de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Ecuador: Galíndez; Preciado, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Pedro Vite, Franco; Gonzalo Plata, Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Horario y televisación

  • Hora: 22:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Azteca, Ciudad de México

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar