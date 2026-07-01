Mundial 2026: México superó a Ecuador y avanzó a octavos de final

Cómo llegan México y Ecuador

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega a esta instancia tras completar una primera fase perfecta. Se quedó con el primer puesto del Grupo A al conseguir puntaje ideal: debutó con un triunfo por 2 a 0 sobre Sudáfrica, luego venció 1 a 0 a Corea del Sur y cerró su participación con una victoria por 3 a 1 frente a República Checa. Con nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra, México buscará aprovechar la localía para seguir avanzando en el certamen.

El seleccionado comandado por Sebastián Beccacece, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Mundial. Comenzó con el pie izquierdo, ya que cayó ante Costa de Marfil (1 a 0) y luego empató sin goles frente a Curazao, aunque reaccionó a tiempo y, en la última fecha, superó a Alemania sobre la hora, resultado que le permitió alcanzar los cuatro puntos y asegurar su clasificación a la fase eliminatoria.

El ganador de este cruce avanzará a los octavos de final, donde se enfrentará al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.