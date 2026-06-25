Mundial 2026: Países Bajos venció a Túnez y avanzó de ronda en el primer lugar del grupo

Arranque furioso: Apenas a los tres minutos de juego, un centro de Denzel Dumfries provocó que Ellyes Skhiri desviara el balón hacia su propia portería y marcara en contra. Poco después, a los siete minutos, Brian Brobbey empujó la pelota al fondo de la red para estirar la ventaja al 2-0 inicial.

El descuento africano: En el comienzo del segundo tiempo, Túnez encontró una mínima esperanza a los 54 minutos gracias a un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina.

Cifras definitivas: La tranquilidad total llegó a los 62 minutos con un certero cabezazo del defensor Jan Van Hecke, sellando la victoria por 1-3 a favor del equipo conducido por Ronald Koeman.