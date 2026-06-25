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Mundial 2026: Países Bajos venció a Túnez y avanzó de ronda en el primer lugar del grupo

Mundial 2026: Países Bajos venció a Túnez y avanzó de ronda en el primer lugar del grup

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Tunez

La firme selección de Países Bajos venció 3-1 a Túnez en Kansas City. Con este triunfo indiscutido, el combinado europeo aseguró el liderato del grupo.

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En un entretenido encuentro disputado bajo la lluvia en Kansas City, la selección de Países Bajos venció cómodamente por 3 a 1 a Túnez. Con este resultado, los europeos aseguraron el primer puesto de su zona y confirmaron su esperado cruce frente a Marruecos en la próxima instancia del Mundial 2026.

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Las claves de la victoria de Países Bajos en el Grupo F

  • Arranque furioso: Apenas a los tres minutos de juego, un centro de Denzel Dumfries provocó que Ellyes Skhiri desviara el balón hacia su propia portería y marcara en contra. Poco después, a los siete minutos, Brian Brobbey empujó la pelota al fondo de la red para estirar la ventaja al 2-0 inicial.

  • El descuento africano: En el comienzo del segundo tiempo, Túnez encontró una mínima esperanza a los 54 minutos gracias a un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina.

  • Cifras definitivas: La tranquilidad total llegó a los 62 minutos con un certero cabezazo del defensor Jan Van Hecke, sellando la victoria por 1-3 a favor del equipo conducido por Ronald Koeman.

  • El panorama del grupo: Con siete unidades, los neerlandeses quedaron primeros en la zona y chocarán contra Marruecos en dieciseisavos de final. Por otro lado, Japón acumuló cinco puntos y se medirá con Brasil, mientras que Suecia también se clasificó con cuatro unidades. La selección de Túnez se despidió del certamen sin lograr sumar.

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