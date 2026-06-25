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Mundial 2026: Países Bajos venció a Túnez y avanzó de ronda en el primer lugar del grupo
La firme selección de Países Bajos venció 3-1 a Túnez en Kansas City. Con este triunfo indiscutido, el combinado europeo aseguró el liderato del grupo.
En un entretenido encuentro disputado bajo la lluvia en Kansas City, la selección de Países Bajos venció cómodamente por 3 a 1 a Túnez. Con este resultado, los europeos aseguraron el primer puesto de su zona y confirmaron su esperado cruce frente a Marruecos en la próxima instancia del Mundial 2026.
Las claves de la victoria de Países Bajos en el Grupo F
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Arranque furioso: Apenas a los tres minutos de juego, un centro de Denzel Dumfries provocó que Ellyes Skhiri desviara el balón hacia su propia portería y marcara en contra. Poco después, a los siete minutos, Brian Brobbey empujó la pelota al fondo de la red para estirar la ventaja al 2-0 inicial.
El descuento africano: En el comienzo del segundo tiempo, Túnez encontró una mínima esperanza a los 54 minutos gracias a un espectacular cabezazo de Hazem Mastouri tras un saque de esquina.
Cifras definitivas: La tranquilidad total llegó a los 62 minutos con un certero cabezazo del defensor Jan Van Hecke, sellando la victoria por 1-3 a favor del equipo conducido por Ronald Koeman.
El panorama del grupo: Con siete unidades, los neerlandeses quedaron primeros en la zona y chocarán contra Marruecos en dieciseisavos de final. Por otro lado, Japón acumuló cinco puntos y se medirá con Brasil, mientras que Suecia también se clasificó con cuatro unidades. La selección de Túnez se despidió del certamen sin lograr sumar.
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