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🔴Mundial 2026 EN VIVO | Austria vs. Jordania por el Grupo J de la Selección Argentina: goles minuto a minuto
Austria y Jordania debutan en el Mundial 2026 en una zona clave que comparten con Argentina. Seguí el minuto a minuto en vivo.
La actividad de la Copa del Mundo no se detiene y el Grupo J abre el juego con un partido clave. En Estados Unidos, las selecciones de Austria y Jordania hacen su estreno oficial en el Mundial 2026, una zona que siguen de cerca la Selección Argentina y Argelia.
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Horario y TV: El compromiso se disputa este miércoles a partir de las 1.00 de la madrugada (hora de Argentina) en el Estadio Bahía de San Francisco y se puede ver en vivo por la pantalla de TyC Sports.
El árbitro: El encargado de impartir justicia en este encuentro internacional por la fase de grupos es el colegiado mauritano Dahane Beida.
Cómo llega el equipo europeo: Los dirigidos por Ralf Rangnick clasificaron de forma directa y vienen de ganarle un amistoso a Túnez por 1-0, mostrando una gran solidez táctica.
El presente asiático: El seleccionado comandado por Jamal Sellami llega con menos experiencia internacional y viene de sufrir duras derrotas preparatorias ante Suiza (4-1) y Colombia (2-0).
Alineaciones confirmadas: Austria arranca con Pentz; Posch, Danso, Alaba, Mwene; Seiwald, Laimer; Schlager, Wimmer, Sabitzer; Arnautovic. En tanto, Jordania sale al campo con Abulaila; Abu Hasheesh, Al Arab, Nasib, Haddad; Al Rashdan, Al Rawabdeh, Olwan; Al Taamari, Mardi y Abu Zraiq.
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