🔴Mundial 2026 EN VIVO | Austria vs. Jordania por el Grupo J de la Selección Argentina: goles minuto a minuto

Horario y TV: El compromiso se disputa este miércoles a partir de las 1.00 de la madrugada (hora de Argentina) en el Estadio Bahía de San Francisco y se puede ver en vivo por la pantalla de TyC Sports.

El árbitro: El encargado de impartir justicia en este encuentro internacional por la fase de grupos es el colegiado mauritano Dahane Beida.

Cómo llega el equipo europeo: Los dirigidos por Ralf Rangnick clasificaron de forma directa y vienen de ganarle un amistoso a Túnez por 1-0, mostrando una gran solidez táctica.

El presente asiático: El seleccionado comandado por Jamal Sellami llega con menos experiencia internacional y viene de sufrir duras derrotas preparatorias ante Suiza (4-1) y Colombia (2-0).