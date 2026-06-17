Bangladesh volvió a vibrar con Argentina: el festejo por el triunfo ante Argelia que se hizo viral

bangladesh

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes que destacaban el incondicional apoyo de Bangladesh hacia la Selección argentina. Muchos usuarios recordaron el fervor demostrado durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y celebraron que el vínculo emocional con el equipo campeón del mundo siga tan vigente como entonces.

Una vez más, Bangladesh dejó en claro que su conexión con Argentina trasciende cualquier distancia geográfica. En el debut mundialista, la Albiceleste volvió a sentirse local en Asia y recibió un respaldo que ya se convirtió en una de las historias más llamativas y entrañables del fútbol internacional.