Bangladesh volvió a vibrar con Argentina: el festejo por el triunfo ante Argelia que se hizo viral
Cientos de fanáticos se reunieron en una universidad para seguir el partido y estallaron de emoción con los goles de Lionel Messi.
La contundente victoria de la Selección argentina frente a Argelia por la primera fecha del Mundial 2026 no solo generó festejos en las calles del país. Del otro lado del mundo, en Bangladesh, la pasión por la Albiceleste volvió a hacerse sentir con una celebración multitudinaria que recordó a las imágenes que sorprendieron durante Qatar 2022.
A más de 17.000 kilómetros de Argentina, cientos de simpatizantes se congregaron para seguir el encuentro y alentar al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La cita tuvo lugar en la Daffodil International University, donde se instaló una pantalla gigante para vivir el estreno mundialista.
Una pasión que no conoce fronteras para Bangladesh
Cada avance del conjunto nacional fue seguido con atención por los presentes, aunque la verdadera explosión llegó con los goles de Lionel Messi. El capitán argentino fue nuevamente el gran protagonista de la jornada y despertó una euforia inmediata entre los aficionados asiáticos.
Los festejos se multiplicaron con cada conquista de la Albiceleste. Banderas argentinas, cánticos y saltos acompañaron una celebración que tuvo su punto más alto cuando varios fanáticos invadieron el escenario montado para el evento, desbordados por la emoción que generó la actuación del rosarino.
Las imágenes registradas durante la transmisión rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales. Los videos del festejo masivo se viralizaron en cuestión de horas y despertaron miles de reacciones de usuarios de distintas partes del mundo.
Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes que destacaban el incondicional apoyo de Bangladesh hacia la Selección argentina. Muchos usuarios recordaron el fervor demostrado durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 y celebraron que el vínculo emocional con el equipo campeón del mundo siga tan vigente como entonces.
Una vez más, Bangladesh dejó en claro que su conexión con Argentina trasciende cualquier distancia geográfica. En el debut mundialista, la Albiceleste volvió a sentirse local en Asia y recibió un respaldo que ya se convirtió en una de las historias más llamativas y entrañables del fútbol internacional.
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