Doblete de Lionel Messi: así fue el segundo gol de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
Lionel Messi volvió a aparecer en el área y marcó el 2-0 de Argentina frente a Argelia con una definición llena de calidad en el Mundial 2026.
Lionel Messi sigue siendo determinante para la Selección Argentina. A los 15 minutos del segundo tiempo, el capitán aprovechó un rebote dentro del área y anotó su segundo gol de la noche para ampliar la ventaja de la Albiceleste frente a Argelia en el debut del Mundial 2026.
Doblete de Lionel Messi: así fue el segundo gol de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
La jugada nació con una gran acción ofensiva de Argentina. Alexis Mac Allister sacó un potente remate desde afuera del área que obligó a una gran intervención de Luca Zidane, quien alcanzó a desviar la pelota pero no pudo controlar el rebote.
Atento a la segunda jugada, Messi apareció dentro del área para capturar el balón suelto y resolver con toda su jerarquía. El rosarino se tomó una fracción de segundo antes de definir y, con un sutil toque de derecha, venció nuevamente al arquero argelino. El tanto llegó a los 15 minutos del complemento y significó el 2-0 parcial para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que hasta ese momento era ampliamente superior y justificaba la diferencia en el marcador.
Después de haber abierto el resultado con un espectacular zurdazo al ángulo en la primera parte, Messi volvió a decir presente para encaminar el estreno de la Selección Argentina en la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Con este doblete, el capitán (que cumplió 200 partidos con la camiseta de la Albiceleste) tuvo una actuación estelar en Kansas City y volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol internacional y sigue ilusionando a los hinchas cada vez un poco más.
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