Doblete de Lionel Messi: así fue el segundo gol de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Después de haber abierto el resultado con un espectacular zurdazo al ángulo en la primera parte, Messi volvió a decir presente para encaminar el estreno de la Selección Argentina en la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Con este doblete, el capitán (que cumplió 200 partidos con la camiseta de la Albiceleste) tuvo una actuación estelar en Kansas City y volvió a demostrar su vigencia en la máxima cita del fútbol internacional y sigue ilusionando a los hinchas cada vez un poco más.