La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026
El exentrenador de River protagonizó uno de los momentos más comentados de la transmisión durante el debut de la Selección Argentina frente a Argelia.
El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó emociones dentro y fuera de la cancha. Mientras Lionel Messi volvía a hacer de las suyas con una definición espectacular ante Argelia, la reacción inesperada de Marcelo Gallardo captó la atención de los televidentes y terminó convirtiéndose en tendencia en las redes sociales.
El protagonista fue Marcelo Gallardo, quien se sumó a la cobertura de la Copa del Mundo para ESPN y Disney. Aunque durante el torneo participa en distintos análisis y debates futbolísticos, en esta oportunidad acompañó a Sebastián "Pollo" Vignolo durante la transmisión del encuentro para aportar su mirada sobre el desarrollo del juego, las decisiones tácticas y los movimientos del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Sin embargo, toda la atención terminó puesta en el Muñeco cuando Messi comenzó a construir una de esas jugadas que suelen terminar en los resúmenes de los Mundiales.
El momento de Marcelo Gallardo que conquistó las redes
A medida que avanzaba la acción, Gallardo siguió cada movimiento con una mezcla de expectativa y admiración. Desde la cabina se lo pudo ver observando atentamente la jugada, cada vez más involucrado con lo que estaba ocurriendo dentro del campo.
Cuando Messi encontró el espacio, sacó el remate y la pelota terminó dentro del arco, el exDT de River no pudo contenerse. Gallardo estalló en un grito de celebración y, segundos después, comenzó a reírse mientras intentaba procesar lo que acababa de presenciar.
La espontaneidad de la reacción llamó la atención de los espectadores, que rápidamente compartieron el video en redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas y generaron miles de comentarios.
Muchos usuarios destacaron que la expresión de Gallardo representó exactamente lo que sintieron millones de argentinos al ver la genialidad de Messi. Otros remarcaron que incluso alguien acostumbrado a convivir con el fútbol de alto nivel quedó sorprendido por la calidad de la definición del capitán argentino.
Así, mientras Messi volvía a ser noticia por otro gol memorable con la camiseta albiceleste, Gallardo terminó protagonizando uno de los momentos más virales de la transmisión, regalando una reacción tan genuina como emotiva que rápidamente conquistó a los fanáticos.
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