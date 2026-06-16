La inesperada reacción de Marcelo Gallardo al golazo de Lionel Messi en el Mundial 2026

La espontaneidad de la reacción llamó la atención de los espectadores, que rápidamente compartieron el video en redes sociales. En cuestión de minutos, las imágenes comenzaron a multiplicarse en distintas plataformas y generaron miles de comentarios.

gallardo

Muchos usuarios destacaron que la expresión de Gallardo representó exactamente lo que sintieron millones de argentinos al ver la genialidad de Messi. Otros remarcaron que incluso alguien acostumbrado a convivir con el fútbol de alto nivel quedó sorprendido por la calidad de la definición del capitán argentino.

Así, mientras Messi volvía a ser noticia por otro gol memorable con la camiseta albiceleste, Gallardo terminó protagonizando uno de los momentos más virales de la transmisión, regalando una reacción tan genuina como emotiva que rápidamente conquistó a los fanáticos.