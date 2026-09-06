Newell's le empató a Rosario Central sobre la hora y el clásico terminó igualado

Gol confirmado para Newell's y final picante
El VAR confirmó el tanto, y los hinchas no se bancaron el festejo "leproso".
EN VIVOOctava fecha
El "Canalla" se lo llevaba casi sin problemas con el gol de Ávila, pero la "Lepra" lo igualó en la última jugada, con algo de suspenso por la intervención del VAR.
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Rosario Central y Newell's igualaron 1-1 este domingo, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito, en el marco una nueva edición del siempre picante clásico de la ciudad, en este caso por el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El local se llevaba la victoria con un golazo de Gastón Ávila en el cierre de la primera mitad, pero Matías Cóccaro igualó las acciones con un tanto a los 93 minutos que tuvo que ser convalidado por el VAR, ya que el juez de línea primeramente había sancionado offside.
El clásico no le faltaron tensiones. En el minuto 10, en el ya clásico homenaje a Lionel Messi, los hinchas "canallas" no dejaron pasar la oportunidad de marcar la cancha cantando por "Fideo, Fideo", en relación a Ángel Di María.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón llegaba golpeado luego de perder 2-1 ante Gimnasia en la última jornada del campeonato y buscaba recuperarse, ya que estaba séptimo en la Zona B, con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas, e intentará recuperarse ante su gente.
Del otro lado, Newell's atraviesa un presente algo más alentador y venía de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata. La "Lepra", que encadena tres partidos sin conocer la derrota, buscaba prolongar su buen momento en un clásico que, además, tenía un antecedente inmediato favorable a Central: en marzo de este año, se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.
Hora: 14:45.
Estadio: Gigante de Arroyito.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TNT Sports.
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