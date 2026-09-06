Newell's le empató a Rosario Central sobre la hora y el clásico terminó igualado

Del otro lado, Newell's atraviesa un presente algo más alentador y venía de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata. La "Lepra", que encadena tres partidos sin conocer la derrota, buscaba prolongar su buen momento en un clásico que, además, tenía un antecedente inmediato favorable a Central: en marzo de este año, se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.

Formaciones de Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Interzonal

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. Jorge Almirón. Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.

Horario y televisación

Hora: 14:45.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Lucas Novelli.

TV: TNT Sports.

Minuto a minuto de Rosario Central Vs. Newell's

Gol confirmado para Newell's y final picante El VAR confirmó el tanto, y los hinchas no se bancaron el festejo "leproso". ¡SE CALENTÓ EL FESTEJO! El Zorro Cóccaro y todo Newell’s fueron a festejar el empate tras la confirmación del VAR y les cayó DE TODO desde la tribuna. pic.twitter.com/yOxiQAO1iE — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Agónico empate de Newell's, pero revisa el VAR Cóccaro pone el empate en la última jugada, pero está revisando el VAR ya que el juez de línea levantó la bandera. ¡¡EL GOL AGÓNICO QUE LE DA EL EMPATE A NEWELL’S EN EL CLÁSICO!! El Zorro Cóccaro definió ante la salida de Ledesma y sentenció el 1-1 vs. Rosario Central tras la revisión del VAR. pic.twitter.com/7C5Ow8wWKV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

Arrancó el segundo tiempo en el Gigante de Arroyito El Canalla mantiene la ventaja en el clásico rosarino y busca ampliar la diferencia.

Golazo de Ávila: se impone Rosario Central GOLAZO DE ÁVILA PARA EL 1-0 DE CENTRALEl defensor capturó un rebote y la agarró de volea para abrir el marcador ante Newell’s.Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4HAexx87oI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

Cóccaro, el segundo amonestado de Newell's El delantero vio la tarjeta amarilla en el clásico ante Central.

El sentido homenaje a Lionel Messi a los 10 minutos del clásico entre Central y Newell's Jugadores, árbitros e hinchas reconocieron al capitán argentino en el Gigante de Arroyito. EL HOMENAJE A MESSI EN CENTRAL - NEWELL’SEn el minuto 10, el encuentro se detuvo para recordar el ciclo de Messi en la SelecciónViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/o9iOwjH8JL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026

¡Se calentó el clásico! Franco Escobar vio la tarjeta amarilla tras un fuerte cruce a Franco Ibarra. SE PICÓ EL CLÁSICO ENTRE CENTRAL - NEWELL’SFranco Escobar se ganó la tarjeta amarilla tras un fuerte cruceViví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tW63whYg90 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 6, 2026 Franco Escobar vio la tarjeta amarilla tras un fuerte cruce a Franco Ibarra.