La llamativa reacción de los hinchas de Rosario Central en el minuto de homenaje a Lionel Messi
El emotivo tributo dispuesto por la AFA en todos los estadios del país tuvo un condimento especial y tenso en el Gigante de Arroyito durante el clásico.
El fútbol argentino vive semanas de profunda emoción y reconfiguración tras el histórico anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina, pero al parecer algunos hinchas de Rosario Central no pudieron sumarse el tributo durante el clásico rosarino de este domingo.
La determinación adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de frenar todos los encuentros del fin de semana al cumplirse el minuto 10 para brindar un cálido aplauso al mejor jugador del mundo se cumplió rigurosamente en cada cancha. Sin embargo, el homenaje tuvo un capítulo aparte y de alto voltaje este domingo en el marco del siempre apasionante clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys.
Cuando el cronómetro marcó la décima fracción de la primera etapa y el árbitro detuvo las acciones en el Gigante de Arroyito, el contraste emocional quedó expuesto de inmediato. Sabido es el arraigo y el fanatismo confesado de Messi por la vereda rojinegra de la ciudad, un factor que pesó de manera implacable en el humor del público local.
"Fideo, Fideo": la reacción de los hinchas de Rosario Central al homenaje a Lionel Messi
Lejos de sumarse al reconocimiento generalizado que se repite a lo largo y ancho del país, las tribunas de Rosario Central reaccionaron de forma llamativa ante la figura del capitán albiceleste.
Si bien algunos aplaudía, en paralelo, y como una forma de marcar el territorio futbolístico y pasional de la ciudad, otros "canallas" aprovecharon el momento para entonar con fuerza cánticos en favor de Ángel Di María, máxima figura surgida de la institución de Arroyito y campeón del mundo junto a Messi.
Paradójicamente, en el verde césped, el propio "Fideo" —quien mantiene una histórica y entrañable relación de amistad y compañerismo con el rosarino tras años de compartir la camiseta de la Selección— sí participó del respeto institucional en una jornada donde el clásico de Rosario volvió a demostrar que las rivalidades locales escapan a cualquier protocolo unificado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario