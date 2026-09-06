La llamativa reacción de los hinchas de Rosario Central en el minuto de homenaje a Lionel Messi

La determinación adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de frenar todos los encuentros del fin de semana al cumplirse el minuto 10 para brindar un cálido aplauso al mejor jugador del mundo se cumplió rigurosamente en cada cancha. Sin embargo, el homenaje tuvo un capítulo aparte y de alto voltaje este domingo en el marco del siempre apasionante clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys.