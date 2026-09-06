Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's

Rosario Central y Newell's se miden este domingo, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito, en el marco del Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. El clásico rosarino, que tendrá la transmisión de TNT Sports, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.