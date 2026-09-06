Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Newell's se miden este domingo, desde las 14.45, en el Gigante de Arroyito, en el marco del Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. El clásico rosarino, que tendrá la transmisión de TNT Sports, será arbitrado por Yael Falcón Pérez, quien estará acompañado por Miguel Savorani y Pablo González como asistentes, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Jorge Almirón llega golpeado luego de perder 2-1 ante Gimnasia en la última jornada del campeonato y buscará recuperarse en una nueva edición del clásico. El "Canalla" se encuentra séptimo en la Zona B, con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas, e intentará recuperarse ante su gente.
Del otro lado, Newell's atraviesa un presente algo más alentador y viene de igualar 0-0 ante Estudiantes en La Plata. La "Lepra", que encadena tres partidos sin conocer la derrota, buscará prolongar su buen momento en un clásico que, además, tiene un antecedente inmediato favorable a Central: en marzo de este año, Rosario Central se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.
El historial general también favorece a Rosario Central, que suma 99 triunfos contra 77 de Newell's, mientras que se registraron 103 empates. Además, el "Canalla" ganó los últimos seis clásicos disputados entre ambos equipos.
Formaciones de Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Interzonal
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Newell's
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está TNT Sports en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 124 (Digital) y canal 604 (HD).
- DirecTV: Canal 603 (SD) y canal 1603 (HD).
- Telecentro: Canal 112 (SD) y canal 1018 (HD)
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