Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Rosario Central vs. Newell's por el Torneo Clausura.
Rosario Central y Newell's juegan este domingo una nueva edición del clásico rosarino, por el Interzonal de la octava fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que tendrá lugar en el Gigante de Arroyito, será transmitido por TNT Sports y contará con Yael Falcón Pérez como juez principal.
El "Canalla", que ganó los últimos seis duelos ante Newell's, llega golpeado luego de perder 2-1 ante Gimnasia en la última jornada y se encuentra séptimo en la Zona B, con 11 puntos, producto de tres triunfos, dos empates y dos derrotas, e intentará recuperarse ante su gente.
Del otro lado, Newell's viene de igualar sin goles ante Estudiantes en el estadio Jorge Luis Hirschi y encadena tres partidos sin conocer la derrota, por lo que buscará prolongar su buen momento ante su clásico rival.
El historial favorece a Rosario Central, que suma 99 triunfos contra 77 de Newell's, mientras que se registraron 103 empates. El antecedente más reciente fue el duelo correspondiente al Apertura 2026, cuando el elenco de Jorge Almirón se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.
Formaciones de Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura - Interzonal
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Newell's: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Nicolás Goitea, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Walter Núñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Fútbol libre: cómo ver EN VIVO Rosario Central vs. Newell’s
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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