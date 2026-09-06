Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Rosario Central vs. Newell's

Central ganó los últimos seis clásicos.

El historial favorece a Rosario Central, que suma 99 triunfos contra 77 de Newell's, mientras que se registraron 103 empates. El antecedente más reciente fue el duelo correspondiente al Apertura 2026, cuando el elenco de Jorge Almirón se impuso 2-0 en el Coloso Marcelo Bielsa, con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti.