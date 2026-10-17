Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Tigre por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Tigre por el Torneo Clausura.
Independiente Rivadavia y Tigre chocan este sábado, desde las 17.30, en el Bautista Gargantini, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Nazareno Arasa como árbitro principal, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El conjunto mendocino viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Rosario Central, resultado que le impidió escalar posiciones en la Zona B, donde ocupa el octavo puesto con 18 unidades. Además, intentará volver a la victoria en su estadio para seguir en lo más alto de la Tabla Anual, que hasta el momento lidera con 52 unidades.
Tigre, por su parte, llega tras caer 2-1 ante Banfield, sumó su quinta derrota al hilo y no pudo acercarse a los puestos de playoffs. Por el momento, el elenco comandado por Diego Dabove se ubica en el decimosegundo puesto de la tabla, con 12 unidades.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Tigre por el Torneo Clausura - Zona B
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Shayko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Rodrigo Atencio y Luis Sequeira. DT: Alfredo Berti.
- Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Santiago López; Jerónimo Dómina, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Tigre
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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