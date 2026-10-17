Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente Rivadavia vs. Tigre por Internet

El conjunto mendocino viene de sufrir una dura derrota por 5-0 ante Rosario Central, resultado que le impidió escalar posiciones en la Zona B, donde ocupa el octavo puesto con 18 unidades. Además, intentará volver a la victoria en su estadio para seguir en lo más alto de la Tabla Anual, que hasta el momento lidera con 52 unidades.