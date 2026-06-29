Países Bajos vs. Marruecos por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

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Cómo llegan Países Bajos y Marruecos

El seleccionado comandado por Ronald Koeman llega a esta instancia tras finalizar primero en el Grupo F, con una campaña sólida que incluyó dos victorias y un empate, mostrando solidez colectiva y buen poder ofensivo.

Del otro lado, Marruecos avanzó como segundo del Grupo C luego de una fase de grupos en la que sumó 7 unidades, mismo puntaje que Brasil, que fue primero, pero peor diferencia de gol.

En el debut, el equipo dirigido por Mohamed Ouahbi dio el golpe al empatar 1 a 1 con la "Verdeamarela", uno de los máximos candidatos al título. Luego se recuperó con un triunfo por 1 a 0 sobre Escocia y selló su clasificación en la última fecha al derrotar 4 a 2 a Haití.

El conjunto africano, además, se presenta como vigente campeón de la Copa Africana de Naciones, colocándolo como una de las selecciones más fuertes del torneo. Enfrente, sin embargo, estará Países Bajos, con historia, tradición y presencia en instancias decisivas de Mundiales, aunque todavía sin un título en su palmarés.