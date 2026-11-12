Para el infarto: Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa

Final en Córdoba y nuevo título para Estudiantes
El "Pincha" se impuso 3-2 en el alargue y sumó un nuevo título local.
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La "Lepra" levantó un 0-2 e igualó en el último minuto, pero el "Picha" logró el gol del triunfo en el tiempo suplementario para sumar un nuevo título.
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Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia protagonizaron un partidazo para el infarto este jueves en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina 2026, que quedó en manos del "Pincha", con un ajustado 3-2.
Tras un cerrado 0-0 en la primera etapa, al "León" se le abrió el arco en el complemento, para ponerse 2-0 con los tantos de Carrillo y Villalba en contra.
Parecía un resultado sentenciado, pero la "Lepra" mendocina tuvo un sprint final a todo trapo y logró la agónica igualdad: Florentín descontó a los 89 y el mismo Villalba puso el 2-2 a los 95 para forzar el tiempo sumplementario.
Más allá del envión anímico, la alegría para el campeón de la Copa Argentina duró poco, ya que Lucas Alario, de cabeza y en el inicio del primer tiempo del alargue, puso el 3-2 que sería definitivo.
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