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Para el infarto: Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa

Para el infarto: Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa
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Estudiantes de La Plata
Independiente Rivadavia

La "Lepra" levantó un 0-2 e igualó en el último minuto, pero el "Picha" logró el gol del triunfo en el tiempo suplementario para sumar un nuevo título.

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Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia protagonizaron un partidazo para el infarto este jueves en el estadio Julio César Villagra de Córdoba, por la final de la Supercopa Argentina 2026, que quedó en manos del "Pincha", con un ajustado 3-2.

Tras un cerrado 0-0 en la primera etapa, al "León" se le abrió el arco en el complemento, para ponerse 2-0 con los tantos de Carrillo y Villalba en contra.

Parecía un resultado sentenciado, pero la "Lepra" mendocina tuvo un sprint final a todo trapo y logró la agónica igualdad: Florentín descontó a los 89 y el mismo Villalba puso el 2-2 a los 95 para forzar el tiempo sumplementario.

Más allá del envión anímico, la alegría para el campeón de la Copa Argentina duró poco, ya que Lucas Alario, de cabeza y en el inicio del primer tiempo del alargue, puso el 3-2 que sería definitivo.

Minuto a minuto de Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina

Final en Córdoba y nuevo título para Estudiantes

El "Pincha" se impuso 3-2 en el alargue y sumó un nuevo título local.

Alario marca el 3 a 2 para el "Pincha" que por ahora se consagra

Épico empate de Independiente Rivadavia

Descuenta Independiente Rivadavia y están 2 a 1

Estudiantes extiende su ventaja sobre Independiente Rivadavia: ahora gana 2-0

Gol de Estudiantes: el Pincha abrió el marcador

Carrillo pone en ventaja al Pincha ante la Lepra mendocina.

Final del primer tiempo sin goles en Córdoba

Estudiantes e Independiente Rivadavia igualan sin goles en Córdoba.

Cómo llegan Estudiantes e Independiente Rivadavia

El "Pincha", dirigido por Alexander Medina, obtuvo su lugar en esta definición tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. El conjunto platense, que buscará una nueva conquista, viene de quedar fuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque todas las miradas apuntan a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. La definición del certamen continental será el 28 de noviembre, en Montevideo.

Del otro lado está Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, que afrontará una final histórica para el fútbol mendocino. La "Lepra" consiguió su clasificación tras ganar la Copa Argentina 2025 y será el primer representante de Mendoza en disputar la Supercopa.

Formaciones de Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina

  • Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Horario y televisación

  • Hora: 20.00

  • Estadio: Julio César Villagra.

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.

  • VAR: Héctor Paletta.

  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.

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