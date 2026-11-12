Para el infarto: Estudiantes le ganó a Independiente Rivadavia en el alargue y es campeón de la Supercopa

Cómo llegan Estudiantes e Independiente Rivadavia

El "Pincha", dirigido por Alexander Medina, obtuvo su lugar en esta definición tras consagrarse campeón del Trofeo de Campeones 2025. El conjunto platense, que buscará una nueva conquista, viene de quedar fuera de los playoffs del Torneo Clausura, aunque todas las miradas apuntan a la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. La definición del certamen continental será el 28 de noviembre, en Montevideo.

Del otro lado está Independiente Rivadavia, conducido por Alfredo Berti, que afrontará una final histórica para el fútbol mendocino. La "Lepra" consiguió su clasificación tras ganar la Copa Argentina 2025 y será el primer representante de Mendoza en disputar la Supercopa.