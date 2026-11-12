Estudiantes: Fernando Muslera tiene una decisión tomada para después de la final de la Copa Libertadores
El arquero de 40 años le comunicó a Estudiantes de La Plata que colgará los guantes. Juan Sebastián Verón intenta convencerlo para que siga en 2027.
Fernando Muslera se encamina a ponerle punto final a su extensa y exitosa carrera deportiva. El arquero de Estudiantes de La Plata, de 40 años de edad, tiene la firme determinación de retirarse del fútbol profesional luego de disputar la trascendental final de la Copa Libertadores frente al SE Palmeiras de Brasil.
El escenario ideal para el adiós definitivo
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El cierre de su trayectoria no podría tener un marco más emotivo. La gran definición del máximo certamen continental se llevará a cabo a fines de noviembre en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. De esta manera, el legendario guardameta tendría la oportunidad inmejorable de despedirse en su propia tierra natal, el mismo suelo donde defendió durante años el arco de la selección uruguaya.
Según trascendió desde el entorno del jugador, la decisión de culminar su carrera profesional en la capital charrúa ya está tomada y se mantendrá firme de cara a fin de año, independientemente del resultado deportivo que obtenga el conjunto platense en la final copera.
El operativo seducción de Juan Sebastián Verón
A pesar de que el guardameta ya le informó a la institución sus intenciones de dar un paso al costado, desde la cúpula dirigencial del "Pincha" se resisten a perderlo. Juan Sebastián Verón se encuentra liderando un operativo de seducción constante e intenta convencer al arquero para que firme una renovación contractual y extienda su permanencia en el club durante toda la temporada 2027.
Pese a los esfuerzos de la directiva albirroja para retenerlo una temporada más, todo indica que el histórico duelo internacional en el Centenario marcará la última función de Muslera bajo los tres palos.
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