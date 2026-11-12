Estudiantes: Fernando Muslera tiene una decisión tomada para después de la final de la Copa Libertadores

El operativo seducción de Juan Sebastián Verón

A pesar de que el guardameta ya le informó a la institución sus intenciones de dar un paso al costado, desde la cúpula dirigencial del "Pincha" se resisten a perderlo. Juan Sebastián Verón se encuentra liderando un operativo de seducción constante e intenta convencer al arquero para que firme una renovación contractual y extienda su permanencia en el club durante toda la temporada 2027.