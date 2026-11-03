Venta de entradas para Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores: precios y cómo comprar

Precio oficial: USD 95 (aproximadamente UYU 3.938 pesos uruguayos, sujeto a la cotización del día).

Los tickets deberán adquirirse de manera digital y exclusiva a través de la plataforma oficial (libertadores.eleventickets.com). Cada club comunicará internamente los requisitos de prioridad o acceso para sus socios e hinchas.

Recomendaciones clave y advertencia de Conmebol

Desde el organismo rector remarcaron que no se responsabilizarán por entradas compradas fuera del sitio oficial ni por revendedores no autorizados.

Para agilizar el trámite en la fila virtual al momento de la apertura, Conmebol recomendó a los hinchas de Estudiantes realizar un pre-registro con anticipación en la plataforma oficial para tener los datos de usuario ya validados.