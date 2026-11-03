Venta de entradas para Estudiantes vs. Palmeiras por la final de la Copa Libertadores: precios y cómo comprar
Conmebol dio inicio al expendio de entradas para la gran final en Montevideo. Todos los detalles para adquirir los tickets.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció oficialmente el inicio de la venta de entradas exclusivas para los hinchas de Estudiantes de La Plata y Palmeiras, los dos contendientes que buscarán quedarse con la "Gloria Eterna" en la gran final de la Copa Libertadores 2026.
El encuentro decisivo se disputará el próximo sábado 28 de noviembre en el Mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.
En esta etapa inicial, el ente regulador del fútbol sudamericano dispuso un cupo de 12.000 populares de Categoría 3 para cada club, destinadas a las cabeceras del mítico recinto uruguayo.
Fecha de venta y ubicación para los hinchas de Estudiantes
La comercialización general para la parcialidad del conjunto albirrojo comenzará el próximo viernes 6 de noviembre a las 10:00 (hora de Uruguay y Argentina). La distribución del estadio quedó establecida de la siguiente manera:
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Estudiantes de La Plata (Argentina): Ocupará la Tribuna Ámsterdam (Cabecera Sur).
Palmeiras (Brasil): Ocupará la Tribuna Colombes (Cabecera Norte).
Precios y medio de compra oficial
Las localidades exclusivas para los fanáticos de ambos equipos corresponden a la Categoría 3 y tienen un costo fijado en la moneda estadounidense:
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Precio oficial: USD 95 (aproximadamente UYU 3.938 pesos uruguayos, sujeto a la cotización del día).
Los tickets deberán adquirirse de manera digital y exclusiva a través de la plataforma oficial (libertadores.eleventickets.com). Cada club comunicará internamente los requisitos de prioridad o acceso para sus socios e hinchas.
Recomendaciones clave y advertencia de Conmebol
Desde el organismo rector remarcaron que no se responsabilizarán por entradas compradas fuera del sitio oficial ni por revendedores no autorizados.
Para agilizar el trámite en la fila virtual al momento de la apertura, Conmebol recomendó a los hinchas de Estudiantes realizar un pre-registro con anticipación en la plataforma oficial para tener los datos de usuario ya validados.
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