A qué hora venden las entradas Categoría 2 de Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores

Precios de la Categoría 2 y advertencia por reventa

El valor oficial fijado para las entradas de Categoría 2 destinadas al público general es de US$250. Ante la enorme demanda de los hinchas de Estudiantes que buscan cruzar el charco para presenciar la final en busca de la "Gloria Eterna", la CONMEBOL emitió una fuerte advertencia sobre los canales de compra. El organismo remarcó que desconoce el origen y la autenticidad de cualquier ticket ofrecido por terceros no autorizados, y subrayó que no se responsabilizará por la validez de aquellas entradas que sean adquiridas por fuera de su sitio web oficial.