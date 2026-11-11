A qué hora venden las entradas Categoría 2 de Estudiantes de La Plata para la final de la Copa Libertadores
La CONMEBOL habilitó un remanente de tickets para la final de la Copa Libertadores entre los que pueden estar hinchas de Estudiantes de La Plata.
La expectativa por la final de la Copa Libertadores 2026 no se detiene. De cara al trascendental partido que enfrentará a Estudiantes de La Plata y al SE Palmeiras de Brasil el próximo sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, la organización confirmó la salida a la venta de un nuevo lote limitado de entradas.
A qué hora salen las entradas y dónde comprarlas
Según informó oficialmente la CONMEBOL, este nuevo remanente de Categoría 2 (Público General) estará disponible para su compra a partir de este miércoles 11 de noviembre a las 17:00 horas (hora local de Uruguay y Argentina).
La comercialización de estos tickets se realizará de manera exclusiva a través de la plataforma oficial habilitada por la entidad rectora del fútbol sudamericano: https://libertadores.eleventickets.com/.
Precios de la Categoría 2 y advertencia por reventa
El valor oficial fijado para las entradas de Categoría 2 destinadas al público general es de US$250. Ante la enorme demanda de los hinchas de Estudiantes que buscan cruzar el charco para presenciar la final en busca de la "Gloria Eterna", la CONMEBOL emitió una fuerte advertencia sobre los canales de compra. El organismo remarcó que desconoce el origen y la autenticidad de cualquier ticket ofrecido por terceros no autorizados, y subrayó que no se responsabilizará por la validez de aquellas entradas que sean adquiridas por fuera de su sitio web oficial.
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