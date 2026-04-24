Platense vs. San Lorenzo, por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan ambos equipos a este duelo

El conjunto dirigido por Gustavo Álvarez llega con la obligación de sumar de a tres. El empate sin goles frente a Vélez en la última jornada dejó pasar una oportunidad clave para meterse en zona de clasificación, por lo que ahora no tiene margen de error si quiere llegar con chances a la fecha final. Actualmente suma 19 puntos y sabe que un triunfo lo acomodaría mejor en la tabla antes de enfrentar a Independiente en un duelo directo.

La presión es alta, pero también lo es la expectativa. El Ciclón tendrá el respaldo de cerca de 5000 hinchas en Vicente López, que adquirieron sus entradas y acompañarán al equipo en un partido que puede definir gran parte de su futuro en el campeonato.

Por el lado del Calamar, el panorama es complejo. El equipo que conduce Walter Zunino se ubica en la undécima posición con 16 unidades y necesita una combinación de resultados para aspirar a meterse en los playoffs. La misión es clara: ganar los dos partidos que le quedan y esperar que otros resultados jueguen a su favor.

Más allá del golpe anímico que significó el triunfo ante Peñarol en Uruguay por la Copa Libertadores, el rendimiento en el torneo local no ha sido consistente. La derrota 4-3 frente a Central Córdoba en la última fecha reflejó esa irregularidad en un partido cargado de emociones, pero que terminó dejando al equipo con las manos vacías. Además, el calendario no da respiro. Luego de este compromiso, deberá enfocarse rápidamente en su participación internacional, ya que recibirá a Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos, en otro encuentro exigente.

En este contexto, el choque entre ambos adquiere un valor determinante. La visita buscará imponer su necesidad y jerarquía para mantenerse en carrera, mientras que el local intentará aferrarse a su última oportunidad. Con objetivos urgentes y poco margen, el duelo promete ser intenso y decisivo en la definición del Apertura.