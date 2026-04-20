Pelota libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026.
En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), San Lorenzo recibirá a Vélez este lunes desde las 19:30 en el estadio Pedro Bidegain. El enfrentamiento pone frente a frente a dos equipos con aspiraciones claras, aunque en situaciones distintas dentro de la tabla.
El conjunto de Boedo está llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Actualmente ubicado en la novena posición con 18 puntos, se encuentra justo por fuera de los puestos de clasificación, lo que lo obliga a sumar de a tres, especialmente considerando que en la última jornada enfrentará a un rival directo como Independiente. El empate en su última presentación ante Newell’s dejó sensaciones ambiguas. En paralelo, el equipo logró una victoria importante por 2-0 frente a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana
El equipo de Liniers inició la fecha como puntero con 25 puntos, pero el triunfo de Estudiantes lo desplazó momentáneamente, por lo que una victoria en el Bajo Flores le permitiría volver a lo más alto. El Fortín viene de vencer 1-0 a Central Córdoba en un partido en el que generó múltiples situaciones pero careció de eficacia en la definición. Ese triunfo le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas y recuperar terreno en la tabla.
Formaciones de San Lorenzo vs. Vélez por el Torneo Apertura 2026
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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