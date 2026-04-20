Pelota libre por celular: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Vélez

El conjunto de Boedo está llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Actualmente ubicado en la novena posición con 18 puntos, se encuentra justo por fuera de los puestos de clasificación, lo que lo obliga a sumar de a tres, especialmente considerando que en la última jornada enfrentará a un rival directo como Independiente. El empate en su última presentación ante Newell’s dejó sensaciones ambiguas. En paralelo, el equipo logró una victoria importante por 2-0 frente a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana