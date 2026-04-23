Santos cuida a Neymar: no jugará en el Brasileirao para llegar pleno ante San Lorenzo

neymar

De confirmarse su presencia, Neymar sumará un nuevo capítulo a su historial en territorio argentino. Hasta el momento, disputó ocho partidos en el país, con un saldo de un triunfo, cinco empates y dos derrotas, además de haber convertido dos goles. Su participación genera expectativa no solo en los hinchas de su equipo, sino también en el público local, que tendrá la oportunidad de verlo nuevamente en acción.

Así, con una planificación que apunta a maximizar el rendimiento en los momentos clave, el histórico club de Pelé apuesta fuerte por su estrella y se prepara para un duelo que puede resultar determinante en su camino internacional.