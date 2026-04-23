Santos cuida a Neymar: no jugará en el Brasileirao para llegar pleno ante San Lorenzo
El entrenador del conjunto brasileño confirmó que la figura será preservada en el torneo local con el objetivo de priorizar el duelo clave por la Copa Sudamericana.
Neymar será resguardado en el próximo compromiso de Santos por el Brasileirao, en una decisión estratégica tomada por el cuerpo técnico con la mirada puesta en un partido determinante por la Copa Sudamericana 2026. Así lo confirmó el entrenador Cuca, quien explicó los motivos detrás de la ausencia del astro en el duelo ante Bahía.
El delantero brasileño viene de disputar los 90 minutos en el empate sin goles frente a Coritiba por la Copa de Brasil, un esfuerzo que llevó al cuerpo técnico a planificar una rotación para evitar sobrecargas físicas. En ese contexto, se resolvió que no participe del encuentro del fin de semana, con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al cruce frente a San Lorenzo de Almagro.
El partido ante el conjunto argentino, que se jugará el martes 28 de abril en el estadio Pedro Bidegain, es considerado clave para las aspiraciones del equipo en la fase de grupos del torneo continental. Por eso, la prioridad es clara: tener a Neymar en plenitud física para un compromiso que puede marcar el rumbo del semestre.
Neymar se prepara para jugar en Argentina ate San Lorenzo por Copa Sudamericana
“Es un partido diferente. No hay tiempo de descanso. Neymar no va a jugar el sábado para tener mejores condiciones en Argentina, que es un partido decisivo para nosotros”, expresó Cuca en conferencia de prensa, dejando en claro que la decisión responde a una planificación puntual y consensuada con el jugador.
Actualmente, el "Peixe" se ubica en la mitad de la tabla del Brasileirao, sin un rendimiento destacado en el plano local. Sin embargo, la Sudamericana aparece como un objetivo central, tanto desde lo deportivo como desde lo institucional. En ese escenario, contar con su principal figura en condiciones óptimas se vuelve una necesidad.
De confirmarse su presencia, Neymar sumará un nuevo capítulo a su historial en territorio argentino. Hasta el momento, disputó ocho partidos en el país, con un saldo de un triunfo, cinco empates y dos derrotas, además de haber convertido dos goles. Su participación genera expectativa no solo en los hinchas de su equipo, sino también en el público local, que tendrá la oportunidad de verlo nuevamente en acción.
Así, con una planificación que apunta a maximizar el rendimiento en los momentos clave, el histórico club de Pelé apuesta fuerte por su estrella y se prepara para un duelo que puede resultar determinante en su camino internacional.
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