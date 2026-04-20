San Lorenzo vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En la previa del encuentro, Guillermo Barros Schelotto analizó el presente del equipo y dejó una frase que marca la exigencia interna: "Estamos en una posición privilegiada, pero no te asegura nada. Si estás para campeón lo empezás a demostrar en octavos". Además, intentará revertir una estadística adversa en el Nuevo Gasómetro, donde en sus últimas diez presentaciones obtuvo cuatro victorias y sufrió seis derrotas, un dato que agrega un condimento extra al partido.

El duelo se presenta como una verdadera prueba de carácter para ambos equipos. El local necesita ganar para seguir con vida en la pelea, mientras que la visita busca consolidarse como candidato. En un contexto de alta competitividad, el resultado puede marcar un punto de inflexión para los dos.

San Lorenzo vs. Vélez: probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez .

Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. . Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

San Lorenzo vs. Vélez: otros datos

Hora: 19:30.

19:30. Estadio: Pedro Bidegain.

Pedro Bidegain. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Leandro Rey Hilfer. VAR: Facundo Tello.

Facundo Tello. TV: TNT Sports Premium.