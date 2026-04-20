San Lorenzo vs. Vélez, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Ciclón necesita sumar para meterse en zona de clasificación, mientras que el Fortín busca recuperar la cima y asegurar su presencia en los octavos en un duelo cargado de tensión competitiva.
San Lorenzo recibirá a Vélez este lunes desde las 19:30 en el estadio Pedro Bidegain, en uno de los encuentros más atractivos de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026. El enfrentamiento pone frente a frente a dos equipos con aspiraciones claras, aunque en situaciones distintas dentro de la tabla.
El conjunto de Boedo llega con la obligación de ganar para mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Actualmente ubicado en la novena posición con 18 puntos, se encuentra justo por fuera de los puestos de clasificación, lo que lo obliga a sumar de a tres, especialmente considerando que en la última jornada enfrentará a un rival directo como Independiente.
El empate en su última presentación ante Newell’s dejó sensaciones ambiguas, ya que si bien sumó fuera de casa, no le permitió dar el salto necesario en la tabla. En paralelo, el equipo logró una victoria importante por 2-0 frente a Deportivo Cuenca en la Copa Sudamericana, resultado que lo posiciona como líder de su grupo con cuatro unidades y refuerza su confianza de cara a lo que viene.
Del otro lado estará Vélez, que llega con la posibilidad de recuperar el liderazgo de la Zona A y asegurar su clasificación a los octavos de final. El equipo de Liniers inició la fecha como puntero con 25 puntos, pero el triunfo de Estudiantes lo desplazó momentáneamente, por lo que una victoria en el Bajo Flores le permitiría volver a lo más alto.
El Fortín viene de vencer 1-0 a Central Córdoba en un partido en el que generó múltiples situaciones pero careció de eficacia en la definición. Ese triunfo le permitió dejar atrás dos derrotas consecutivas y recuperar terreno en la tabla.
En la previa del encuentro, Guillermo Barros Schelotto analizó el presente del equipo y dejó una frase que marca la exigencia interna: "Estamos en una posición privilegiada, pero no te asegura nada. Si estás para campeón lo empezás a demostrar en octavos". Además, intentará revertir una estadística adversa en el Nuevo Gasómetro, donde en sus últimas diez presentaciones obtuvo cuatro victorias y sufrió seis derrotas, un dato que agrega un condimento extra al partido.
El duelo se presenta como una verdadera prueba de carácter para ambos equipos. El local necesita ganar para seguir con vida en la pelea, mientras que la visita busca consolidarse como candidato. En un contexto de alta competitividad, el resultado puede marcar un punto de inflexión para los dos.
San Lorenzo vs. Vélez: probables formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Mathías De Ritis; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi y Matías Reali. DT: Gustavo Álvarez.
- Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro o Claudio Baeza, Tobías Andrada, Dilan Godoy o Manuel Lanzini; Diego Valdés, Matías Pellegrini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.
San Lorenzo vs. Vélez: otros datos
- Hora: 19:30.
- Estadio: Pedro Bidegain.
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
- VAR: Facundo Tello.
- TV: TNT Sports Premium.
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