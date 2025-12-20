Platense y Estudiantes de La Plata, por el Trofeo de Campeones: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Platense y Estudiantes a este duelo

En el primer semestre del año, el equipo de Vicente López logró meterse en la fase eliminatoria del Torneo Apertura tras finalizar sexto en la Zona B con apenas 23 puntos. Su camino parecía condenado a una eliminación temprana, ya que en los octavos de final debía visitar a Racing en Avellaneda. Sin embargo, el equipo entonces dirigido por la dupla Orsi-Gómez dio el primer golpe al imponerse por 1-0 en el Cilindro.

Ese resultado fue el inicio de una racha histórica. En cuartos de final, eliminó a River en el Monumental mediante la definición por penales, y en semifinales volvió a sorprender al derrotar 1-0 a San Lorenzo como visitante. Ya en la final frente a Huracán, concretó una de las grandes sorpresas del fútbol argentino reciente al ganar 1-0 y consagrarse campeón por primera vez en su historia.

El recorrido del León en el segundo semestre también estuvo lejos de ser lineal. Atravesó una fase regular muy floja, en la que apenas sumó 21 puntos, quedando al borde de la eliminación y sin expectativas claras de clasificación internacional por tabla anual. Sin embargo, una serie de resultados ajenos le abrió la puerta a los playoffs y cambió por completo su destino.

A partir de allí, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se transformó. En los octavos de final eliminó a Rosario Central, luego dio un golpe importante en Santiago del Estero ante Central Córdoba y, en semifinales, se impuso como visitante en el Clásico Platense frente a Gimnasia y Esgrima. La consagración llegó en una final cargada de tensión, donde venció a Racing por penales tras un partido parejo y dramático.

Con historias distintas pero un mismo espíritu de superación, Platense y Estudiantes llegan al Trofeo de Campeones como símbolos de un año en el que los márgenes se corrieron y los pronósticos quedaron en segundo plano. El duelo no solo definirá a un nuevo campeón, sino que también pondrá frente a frente a dos equipos que demostraron que, incluso desde abajo, se puede llegar a la cima.