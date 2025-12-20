MinutoUno

Platense y Estudiantes de La Plata, por el Trofeo de Campeones: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Deportes
Estudiantes de La Plata
Platense

El Calamar y el Pincha se midieron tras haber llegado a la cima desde los márgenes de los playoffs del Apertura y Clausura. Todos los detalles.

EN VIVO

Estudiantes de La Plata se alzó con el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense este sábado. Sin lugar a dudas, se trató de una final que sintetizó buena parte de lo que fue el fútbol argentino en 2025. Ambos equipos, campeones del Torneo Apertura y del Clausura respectivamente, se midieron en el Estadio Único de San Nicolás, donde el Pincha nuevamente gritó "campeón".

Cabe señalar que, tanto el Calamar como el Pincharrata clasificaron a los playoffs con lo justo y, lejos de figurar entre los principales candidatos, terminaron imponiéndose contra todo pronóstico. Desde ese lugar marginal en la tabla, construyeron campañas que desafiaron la lógica previa y los llevaron a lo más alto.

Gracias a un doblete de Lucas Alario, esta vez, el máximo Trofeo fue para el club que dirige Juan Sebastián Verón.

Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones: minuto a minuto

Estudiantes se llevó el Trofeo de Campeones 2025

Alario convirtió el doblete en el final y se robó el sueño del Calamar

Alario llegó para igualar el partido: puso el 1-1 para Estudiantes

Golazo de Franco Zapiola para poner en ventaja a Platense

Resultado EN VIVO

Cómo llegan Platense y Estudiantes a este duelo

En el primer semestre del año, el equipo de Vicente López logró meterse en la fase eliminatoria del Torneo Apertura tras finalizar sexto en la Zona B con apenas 23 puntos. Su camino parecía condenado a una eliminación temprana, ya que en los octavos de final debía visitar a Racing en Avellaneda. Sin embargo, el equipo entonces dirigido por la dupla Orsi-Gómez dio el primer golpe al imponerse por 1-0 en el Cilindro.

Ese resultado fue el inicio de una racha histórica. En cuartos de final, eliminó a River en el Monumental mediante la definición por penales, y en semifinales volvió a sorprender al derrotar 1-0 a San Lorenzo como visitante. Ya en la final frente a Huracán, concretó una de las grandes sorpresas del fútbol argentino reciente al ganar 1-0 y consagrarse campeón por primera vez en su historia.

platense campeon.jpg

El recorrido del León en el segundo semestre también estuvo lejos de ser lineal. Atravesó una fase regular muy floja, en la que apenas sumó 21 puntos, quedando al borde de la eliminación y sin expectativas claras de clasificación internacional por tabla anual. Sin embargo, una serie de resultados ajenos le abrió la puerta a los playoffs y cambió por completo su destino.

A partir de allí, el equipo dirigido por Eduardo Domínguez se transformó. En los octavos de final eliminó a Rosario Central, luego dio un golpe importante en Santiago del Estero ante Central Córdoba y, en semifinales, se impuso como visitante en el Clásico Platense frente a Gimnasia y Esgrima. La consagración llegó en una final cargada de tensión, donde venció a Racing por penales tras un partido parejo y dramático.

estudiantes

Con historias distintas pero un mismo espíritu de superación, Platense y Estudiantes llegan al Trofeo de Campeones como símbolos de un año en el que los márgenes se corrieron y los pronósticos quedaron en segundo plano. El duelo no solo definirá a un nuevo campeón, sino que también pondrá frente a frente a dos equipos que demostraron que, incluso desde abajo, se puede llegar a la cima.

Platense y Estudiantes: formaciones

Platense y Estudiantes: otros datos

  • Hora: 18:00.
  • Estadio: Único de San Nicolás.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • VAR: Pablo Dóvalo.
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports.
