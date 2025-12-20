EN VIVOApasionante duelo
Platense y Estudiantes de La Plata, por el Trofeo de Campeones: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El Calamar y el Pincha se midieron tras haber llegado a la cima desde los márgenes de los playoffs del Apertura y Clausura. Todos los detalles.
EN VIVO
-
19:59
Estudiantes se llevó el Trofeo de Campeones 2025
-
19:59
Alario convirtió el doblete en el final y se robó el sueño del Calamar
-
19:47
Alario llegó para igualar el partido: puso el 1-1 para Estudiantes
-
19:47
Golazo de Franco Zapiola para poner en ventaja a Platense
-
18:18
Resultado EN VIVO
-
18:17
Cómo llegan Platense y Estudiantes a este duelo
-
18:16
Platense y Estudiantes: formaciones
-
18:16
Platense y Estudiantes: otros datos
Estudiantes de La Plata se alzó con el Trofeo de Campeones 2025 ante Platense este sábado. Sin lugar a dudas, se trató de una final que sintetizó buena parte de lo que fue el fútbol argentino en 2025. Ambos equipos, campeones del Torneo Apertura y del Clausura respectivamente, se midieron en el Estadio Único de San Nicolás, donde el Pincha nuevamente gritó "campeón".
Cabe señalar que, tanto el Calamar como el Pincharrata clasificaron a los playoffs con lo justo y, lejos de figurar entre los principales candidatos, terminaron imponiéndose contra todo pronóstico. Desde ese lugar marginal en la tabla, construyeron campañas que desafiaron la lógica previa y los llevaron a lo más alto.
Gracias a un doblete de Lucas Alario, esta vez, el máximo Trofeo fue para el club que dirige Juan Sebastián Verón.
Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones: minuto a minuto
