Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Platense y Estudiantes de La Plata
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Platense vs. Estudiantes por el Trofeo de Campeones 2025.
Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentan este sábado, desde las 18, para definir al gran campeón del año. Ambos llegan tras conquistar el Apertura y el Clausura, respectivamente, rompiendo todos los pronósticos tras clasificar a los playoffs de forma agónica.
El duelo tendrá lugar en el Estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado por Pablo Dóvalo en el VAR.
En el torneo que se coronó Platense, entró sexto en su zona a los playoffs con solo 23 puntos. Bajo la dupla Orsi-Gómez, eliminó de visitante a Racing, River (en el Monumental) y San Lorenzo. Coronó su gesta venciendo 1-0 a Huracán en la final, logrando el primer título de su historia.
Por su parte, Estudiantes clasificó con apenas 21 puntos gracias a resultados ajenos en el Torneo Clausura. Una vez en playoffs, el equipo de Eduardo Domínguez se transformó: eliminó a Rosario Central, Central Córdoba y ganó el clásico platense en semifinales. Se consagró tras vencer a Racing por penales.
Este duelo simboliza un 2025 donde la lógica quedó de lado. Más allá de la estrella en juego, la final enfrenta a dos planteles que demostraron que se puede alcanzar la cima incluso empezando desde los márgenes de la tabla.
Platense y Estudiantes: probables formaciones
- Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.
- Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Cómo ver en vivo Platense y Estudiantes
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario