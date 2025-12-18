La insólita confesión de Milei: Sturzenegger, hincha de Gimnasia, festejó el título de Estudiantes
El Presidente contó una anécdota que sorprendió al mundo del fútbol: reveló que el ministro celebró el reciente campeonato del Pincharrata.
En medio del clima de tensión que atraviesa la relación entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Javier Milei sorprendió con una anécdota futbolera que rápidamente se volvió viral. El Presidente reveló que Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y confeso simpatizante de Gimnasia y Esgrima La Plata, festejó el título obtenido por Estudiantes en la final ante Racing.
Este gesto obviamente que no pasó inadvertido por el clásico antagonismo entre ambos clubes platenses. La confesión se dio durante una entrevista en el canal de streaming Carajo, donde Milei relató la situación con tono distendido y elogioso hacia su funcionario. “Yo voy a decirles algo, Federico es un ser humano tan increíble que él siendo hincha de Gimnasia festejó cuando salió campeón Estudiantes porque ganó uno de La Plata”, expresó el mandatario.
Así dejó en evidencia una actitud que choca de lleno con la lógica tradicional de rivalidad que caracteriza al fútbol argentino. El comentario del Presidente se dio en un contexto cargado de simbolismo. En las últimas semanas, el Gobierno mostró gestos públicos de respaldo hacia Estudiantes, especialmente luego de que el club platense cuestionara duramente a la AFA por el título de “Campeón de Liga” otorgado a Rosario Central y por el posterior episodio del pasillo de espaldas.
El jefe de Estado, incluso, llegó a posar con camisetas del “Pincha” dentro de la Casa Rosada y no ocultó su simpatía por el conjunto albirrojo tras la consagración. La cercanía entre el Gobierno y Estudiantes también se reflejó en otros gestos políticos. Antes de la final, la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, compartió una imagen luciendo la camiseta del “León”, mientras que tras el triunfo ante Racing las celebraciones se multiplicaron en redes sociales desde cuentas vinculadas al oficialismo.
En ese marco, la anécdota sobre Sturzenegger aportó un condimento inesperado y casi provocador para el folklore del fútbol local. El funcionario atraviesa, además, una relación conflictiva con Gimnasia: el club dio de baja su carnet de socio por una deuda de 105 mil pesos, lo que le impidió participar del acto electoral de la institución.
El ministro, que no es bien recibido en el Juan Carmelo Zerillo por sus ideas vinculadas a la privatización y a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), se convirtió en una figura polémica dentro del mundo tripero.
El funcionario ha manifestado públicamente su postura a favor del ingreso de capitales privados en los clubes y su visión crítica sobre el funcionamiento de la AFA. “Soy de Gimnasia y si no traemos capitales, no sé dónde estamos. La AFA tiene que adaptarse”, declaró en agosto de 2024. Sin embargo, esas ideas chocan con la postura mayoritaria de la dirigencia y de los socios del club, que sostienen el lema histórico de que “el club es de los socios”.
En ese escenario, la revelación de Milei sobre el festejo de Sturzenegger por un título de Estudiantes sumó un capítulo más a una trama donde se mezclan política, fútbol, rivalidades históricas y debates estructurales sobre el modelo de gestión de los clubes. Un gesto que, para muchos hinchas, resulta incomprensible, pero que el Presidente eligió destacar como una muestra de amplitud y humanidad, incluso en un terreno tan pasional como el fútbol argentino.
