La insólita confesión de Milei: Sturzenegger, hincha de Gimnasia, festejó el título de Estudiantes

El ministro, que no es bien recibido en el Juan Carmelo Zerillo por sus ideas vinculadas a la privatización y a la implementación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), se convirtió en una figura polémica dentro del mundo tripero.

Increparon a Sturzenegger en la cancha de Gimnasia

El funcionario ha manifestado públicamente su postura a favor del ingreso de capitales privados en los clubes y su visión crítica sobre el funcionamiento de la AFA. “Soy de Gimnasia y si no traemos capitales, no sé dónde estamos. La AFA tiene que adaptarse”, declaró en agosto de 2024. Sin embargo, esas ideas chocan con la postura mayoritaria de la dirigencia y de los socios del club, que sostienen el lema histórico de que “el club es de los socios”.

En ese escenario, la revelación de Milei sobre el festejo de Sturzenegger por un título de Estudiantes sumó un capítulo más a una trama donde se mezclan política, fútbol, rivalidades históricas y debates estructurales sobre el modelo de gestión de los clubes. Un gesto que, para muchos hinchas, resulta incomprensible, pero que el Presidente eligió destacar como una muestra de amplitud y humanidad, incluso en un terreno tan pasional como el fútbol argentino.