Juan Sebastián Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Central: "No da lo mismo"

Además, remarcó que los futbolistas fueron expuestos a una situación incómoda. “Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde. Hubo una amenaza de por medio y nadie se solidarizó con los muchachos”, afirmó, y aclaró que el mensaje “no fue en contra de Central”. Verón también pidió disculpas si el gesto fue interpretado de esa manera. “Si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otro”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2001331792444596416?s=20&partner=&hide_thread=false VERÓN HABLÓ SOBRE EL PASILLO DE ESTUDIANTES A CENTRAL



En exclusiva con #ESPNF90, el Presidente del Pincha habló sobre el partido del Pincha y Rosario Central.



Mirá #ESPNF90 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/yoK6mLw5al — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 17, 2025

El presidente de Estudiantes amplió su mirada y apuntó contra la organización de los torneos. “En un año hay prácticamente nueve copas, nadie sabe cómo son los cruces. Los torneos están mal organizados”, señaló, y cuestionó la falta de mejoras económicas y estructurales. Sobre su ausencia en el Comité Ejecutivo, explicó que hace más de cinco años no participa. “¿Qué mejoró en ese tiempo? No mejoró nada, empeoró”, afirmó.

Por último, Verón aseguró que no habló con Ángel Di María tras la polémica y cerró con una reflexión personal: “No le debo nada a nadie ni tengo nada que esconder. Puedo andar tranquilo por la calle. Nosotros sufrimos una amenaza y fue pública”.