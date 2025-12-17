Juan Sebastián Verón habló tras el título de Estudiantes y la polémica con Central: "No da lo mismo"
Tras el campeonato de Estudiantes, Juan Sebastián Verón se refirió a la polémica con Rosario Central y cuestionó el reconocimiento otorgado como título.
El título que Estudiantes de La Plata consiguió ante Racing tuvo un significado especial para Juan Sebastián Verón. Suspendido por seis meses tras el episodio del “pasillo de espaldas” a Rosario Central, el presidente del Pincha siguió la final desde la tribuna del Estadio Único Madres de Ciudades, en Santiago del Estero, junto a los hinchas.
Luego de que los jugadores le acercaran el trofeo a la popular, la Brujita habló en F90, por ESPN, y se refirió a la polémica que se generó a partir del reconocimiento que recibió Central. Allí dejó en claro su postura y explicó por qué Estudiantes decidió manifestar su rechazo.
Verón aseguró que el gesto del plantel hacia Rosario Central fue comunicado previamente y cuestionó con dureza la decisión dirigencial. “No se puede dar un título, no se puede modificar algo que está escrito. No se puede dar un título porque se te ocurre”, afirmó. En esa línea, fue contundente: “No da lo mismo ganar una estrella a que te la den porque se le ocurre a alguien. ¿Cómo vamos a ser parte nosotros de eso? Esa fue mi respuesta cuando me contaron lo que pasó”.
El mandatario aclaró que no está en contra de los homenajes. “Me parece bárbaro un reconocimiento a Di María o al que sea. Pero no es un título. Eso tiene otro significado. Si alguien quiere darle un título, que tome la decisión y se haga responsable”, sostuvo.
El cruce con Ruggeri y la defensa del plantel
Durante la entrevista, Verón tuvo un contrapunto con Oscar Ruggeri, quien consideró que el gesto de Estudiantes fue una falta de respeto. El presidente del Pincha respondió: “Se le falta el respeto al torneo y a lo que significa el fútbol, recibiendo un torneo que no lo es”.
Además, remarcó que los futbolistas fueron expuestos a una situación incómoda. “Estás exponiendo a tus jugadores recibiendo algo que no te corresponde. Hubo una amenaza de por medio y nadie se solidarizó con los muchachos”, afirmó, y aclaró que el mensaje “no fue en contra de Central”. Verón también pidió disculpas si el gesto fue interpretado de esa manera. “Si lo tomaron así les pedimos disculpas. El mensaje era otro”, agregó.
El presidente de Estudiantes amplió su mirada y apuntó contra la organización de los torneos. “En un año hay prácticamente nueve copas, nadie sabe cómo son los cruces. Los torneos están mal organizados”, señaló, y cuestionó la falta de mejoras económicas y estructurales. Sobre su ausencia en el Comité Ejecutivo, explicó que hace más de cinco años no participa. “¿Qué mejoró en ese tiempo? No mejoró nada, empeoró”, afirmó.
Por último, Verón aseguró que no habló con Ángel Di María tras la polémica y cerró con una reflexión personal: “No le debo nada a nadie ni tengo nada que esconder. Puedo andar tranquilo por la calle. Nosotros sufrimos una amenaza y fue pública”.
