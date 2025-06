Por qué no juega Paulo Díaz en el debut de River en el Mundial de Clubes

Según trascendió en las últimas horas, el defensor chileno no está al 100% desde lo físico y el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Gallardo optó por no arriesgarlo en el arranque de la competencia que genera mucha expectativa para el fútbol sudamericano. Si bien no se trató de una lesión de gravedad, se espera una comunicación oficial en las próximas horas explicando los motivos de su ausencia, dado que hasta ayer estaba dentro de los 11.