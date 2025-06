Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Ulsan Hyundai vs Mamelodi Sundowns

Ulsan HD accedió al certamen como el mejor equipo no campeón del ranking AFC 2021-2024, a pesar de no haber ganado su liga local recientemente. Actualmente se ubica en la tercera posición del campeonato coreano y llega con algunas dudas defensivas, ya que no logró mantener su arco en cero en sus últimos compromisos y sufrió al menos un gol en seis de los últimos siete encuentros.