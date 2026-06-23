Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: minuto a minuto en vivo

Cómo llegan Portugal y Uzbekistán al segundo partido mundialista

El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con la presión de no volver a fallar: el debut fallido ante el seleccionado africano despertó las alarmas en una de las candidatas al título, que no logró imponer del todo su jerarquía. Entre las figuras del combinado europeo aparecen Cristiano Ronaldo, histórico capitán y máximo goleador de selecciones en la historia del fútbol, además de Bruno Fernandes, que llega en gran forma tras una temporada récord en asistencias en la Premier League.

También aparecen piezas de élite como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, todos campeones de la Champions League con el PSG. Por este motivo, el seleccionado comandado por Martínez debe responder ante las críticas y hacer valor todo su poderío.

cristiano ronaldo

Del otro lado, Uzbekistán vive un momento histórico al disputar su primera Copa del Mundo. Si bien en su estreno cayó 3 a 1 ante Colombia, intentará dar el golpe ante una de las potencias y soñar con la clasificación a la siguiente etapa del torneo.

Formaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Horario y televisación

Hora : 14:00

: 14:00 TV : DSports

: DSports Árbitro : A confirmar

: A confirmar Estadio : Houston