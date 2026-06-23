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Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026: minuto a minuto en vivo
El seleccionado europeo viene de empatar con República Democrática del Congo y no pude dejar puntos en el camino. Descubrí todos los detalles en la nota.
EN VIVO
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15:08
¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
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14:51
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Portugal gana 3-0 ante Uzbekistán
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14:39
¡DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 3-0!
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14:29
¡GOLAZO DE UZBEKISTÁN QUE FUE ANULADO POR EL VAR!
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14:17
¡GOL DE PORTUGAL QUE ESTIRA LA VENTAJA!
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14:09
¡GOL DE CRISTIANO RONALDO PARA EL 1-0 DE PORTUGAL!
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14:06
Cristiano tuvo el primero de Portugal
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14:05
¡DIOGO JOTA, SIEMPRE PRESENTE!
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14:00
¡ARRANCO EL PARTIDO!
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13:47
Así fue la llegada de CR7 al Estadio Houston
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13:33
Así llegó Cristiano Ronaldo al partido de Portugal: ¡ENFOCADO!
Portugal busca dejar atrás el empate en el debut ante la República Democrática del Congo este martes, desde las 14, cuando se mida ante Uzbekistán en Houston, en el marco de la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026.
Minuto a minuto: seguí en vivo Portugal vs. Uzbekistán
Cómo llegan Portugal y Uzbekistán al segundo partido mundialista
El equipo dirigido por Roberto Martínez llega con la presión de no volver a fallar: el debut fallido ante el seleccionado africano despertó las alarmas en una de las candidatas al título, que no logró imponer del todo su jerarquía. Entre las figuras del combinado europeo aparecen Cristiano Ronaldo, histórico capitán y máximo goleador de selecciones en la historia del fútbol, además de Bruno Fernandes, que llega en gran forma tras una temporada récord en asistencias en la Premier League.
También aparecen piezas de élite como Vitinha, João Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos, todos campeones de la Champions League con el PSG. Por este motivo, el seleccionado comandado por Martínez debe responder ante las críticas y hacer valor todo su poderío.
Del otro lado, Uzbekistán vive un momento histórico al disputar su primera Copa del Mundo. Si bien en su estreno cayó 3 a 1 ante Colombia, intentará dar el golpe ante una de las potencias y soñar con la clasificación a la siguiente etapa del torneo.
Formaciones de Portugal vs. Uzbekistán por el Mundial 2026
Horario y televisación
- Hora: 14:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Houston
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