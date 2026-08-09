Independiente cayó de local con Platense, que tuvo el reestreno de Martín Palermo
El "Calamar", que estaba en crisis, se impuso 1-0 en Avellaneda ante un "Rojo" venía de caer ante Vélez en Liniers y sumó una nueva derrota.
Independiente pecó de ineficaz y Platense no perdonó un grave error defensivo entre Rodrigo Rey y Facundo Zabala para quedarse con un triunfo por 1-0 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
El duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 tuvo al dueño de casa como claro dominador de las acciones, pero la efectividad estuvo del lado del "Calamar", que gracias a la contundencia de Guido Mainero consiguió su primera victoria en el certamen y logró salir del fondo de la Zona A.
El festejo adquiere una dimensión aún mayor para el Marrón, que además contó con el debut de Martín Palermo en el banco de suplentes y llega con la moral en el punto más alto de cara al cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Coquimbo Unido.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros debutó con un triunfo ante Estudiantes, luego volvió a sumar de a tres frente a Newell´s y en la tercera fecha cayó ante Vélez en un duelo de líderes de la Zona A.
Por su parte, el "Calamar" atravesaba un presente complejo en el Torneo Clausura, donde comenzó con un empate frente a Unión, luego cayó ante Instituto y, en la tercera fecha, fue goleado 4-0 por Talleres.
Tras esa derrota, Walter Zunino dejó de ser el director técnico y la dirigencia confirmó el regreso de Martín Palermo, quien inició un nuevo ciclo al frente del equipo.
Formaciones de Independiente vs. Platense por el Torneo Clausura
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias o Leo Godoy, Juan Fedorco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maxi Gutiérrez, Santiago Montiel, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Juan Ignacio Saborido o Agustín Lagos; Iván Gómez, Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Martin Palermo.
Horario y televisación
- Hora: 21:30.
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.
- VAR: A confirmar.
- TV: TNT Sports.
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