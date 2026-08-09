Independiente cayó de local con Platense, que tuvo el reestreno de Martín Palermo

El duelo correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026 tuvo al dueño de casa como claro dominador de las acciones, pero la efectividad estuvo del lado del "Calamar", que gracias a la contundencia de Guido Mainero consiguió su primera victoria en el certamen y logró salir del fondo de la Zona A.