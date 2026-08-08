Leandro Paredes reveló la decisión de los jugadores de la Selección Argentina para acompañar a Lionel Messi

Asimismo, el mediocampista reveló que ya hubo gestiones y charlas internas dentro del grupo de campeones del mundo para organizar el viaje y estar presentes durante las diferentes instancias del último adiós.

"Ya hablé con algunos compañeros para ver si vamos ahora y mañana (por el domingo) después del mediodía", agregó el volante, reflejando una vez más la extrema unión y el fuerte sentido de hermandad que caracteriza al plantel dirigido por Lionel Scaloni más allá de los clubes y las distancias.