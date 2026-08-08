Leandro Paredes reveló la decisión de los jugadores de la Selección Argentina para acompañar a Lionel Messi
Tras el partido de Boca, el volante anunció que viajará junto a otros referentes argentinos hacia Rosario para estar cerca del capitán en este duro momento.
El dolor por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi sigue generando profundas muestras de solidaridad y afecto en el mundo del deporte, y como no podía ser de otra forma, Leandro Paredes se prepara para acompañar al capitán de la Selección Argentina.
Mientras el astro arribaba a Rosario a bordo de su avión privado para participar de las exequias íntimas, desde el ámbito futbolístico local se confirmó un fuerte respaldo por parte de sus compañeros de la Scaloneta.
En la noche del sábado, luego de disputar su compromiso con el "Xeneize", Paredes detuvo su marcha ante los micrófonos de la prensa y confirmó que un grupo de jugadores históricos de la Albiceleste se trasladará en las próximas horas hacia la ciudad santafesina.
Leandro Paredes anunció que viajará a Rosario para acompañar a Lionel Messi
Visiblemente conmovido por la situación que atraviesa su amigo y compañero de tantas batallas con la camiseta celeste y blanca, el volante central dejó en claro que la prioridad absoluta pasa por el acompañamiento humano.
"Esperando que llegue para poder acompañarlo en este momento. Seguramente le hará bien que estemos ahí", expresó Paredes ante los cronistas en la zona mixta del Tomás Adolfo Ducó.
Asimismo, el mediocampista reveló que ya hubo gestiones y charlas internas dentro del grupo de campeones del mundo para organizar el viaje y estar presentes durante las diferentes instancias del último adiós.
"Ya hablé con algunos compañeros para ver si vamos ahora y mañana (por el domingo) después del mediodía", agregó el volante, reflejando una vez más la extrema unión y el fuerte sentido de hermandad que caracteriza al plantel dirigido por Lionel Scaloni más allá de los clubes y las distancias.
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