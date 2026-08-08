Cómo es la íntima despedida a Jorge Messi en Rosario
Lionel Messi voló desde Fort Lauderdale al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas para despedir a su padre en su natal Pérez.
Lionel Messi ya arribó a Rosario junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos para despedir a su papá Jorge, quién falleció esta madrugada en la Clínica Centro tras haber padecido una larga enfermedad.
El capitán de la Selección arribó junto a su familia poco antes de las 21 al Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, luego de haber partido desde el aeropuerto de Fort Lauderdale en un avión Gulfstream V, matrícula N776MA de los Estados Unidos.
Tras los trámites de Migraciones, Lionel y su familia se trasladan por tierra hasta la localidad de Pérez, realizándose por estas horas la despedida y posterior inhumación en el Cementerio El Prado, ubicado sobre la Ruta 33, adonde solo concurren allegados cercanos a la familia Messi.
Todo transcurre en medio de un importante operativo de seguridad que enmarca una ceremonia privada, sin presencia de los medios, por respeto a las horas de dolor que atraviesan Celia Cuccittini y sus hijos.
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