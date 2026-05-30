PSG venció a  Arsenal y es bicampeón de la Champions League.

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Penal errado y PSG salió campeón de la Champions League
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PSG campeón de la Champions League
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Quiénes son los capitanes de PSG y Arsenal para el partido por Champions League
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Formaciones confirmadas de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
Paris Saint-Germain volvió a quedarse con la gloria europea al derrotar al Arsenal en la final de la UEFA Champions League y levantar el trofeo por segundo año consecutivo. El conjunto francés se impuso 4-3 en la definición por penales tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y el suplementario en el Puskás Aréna de Hungría.
El equipo inglés golpeó primero con un tanto tempranero de Kai Havertz, que aprovechó un rebote para definir con categoría y poner en ventaja a los dirigidos por Mikel Arteta. Sin embargo, con el correr de los minutos PSG tomó el control del juego y encontró la igualdad en la segunda parte gracias a un penal convertido por Ousmane Dembélé, luego de una infracción sobre Khvicha Kvaratskhelia.
A partir del empate, el partido ganó intensidad y ambos equipos tuvieron situaciones para desnivelar, aunque el conjunto francés fue el que generó las ocasiones más peligrosas. Pese a ello, el marcador no volvió a moverse y el título terminó resolviéndose desde los doce pasos.
En la tanda, PSG mostró mayor efectividad y terminó inclinando la balanza luego del fallo decisivo de Gabriel Magalhaes, quien envió su remate por encima del travesaño. Así, el equipo de Luis Enrique volvió a coronarse en Europa, mientras que Arsenal sumó una nueva frustración y continúa sin poder conquistar la Champions League.
El minuto a minuto de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
Dónde ver en vivo la final de la UEFA Champions League
Para toda Sudamérica, la definición del torneo de clubes más prestigioso del mundo contará con opciones tanto en televisión como por plataformas digitales:
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Televisión: El partido podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y Fox Sports.
Streaming: El duelo estará disponible de forma online mediante la plataforma Disney+ Premium.
Así llegaron los finalistas a la final de la UEFA Champions League
Ambos equipos debieron batallar en semifinales de alto impacto para sellar su boleto a Budapest:
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Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un resultado global de 2-1. Los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, habiendo perdido su única final en 2006 frente al Barcelona por 2-1 en París.
PSG: El conjunto parisino accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra el Bayern Múnich, la cual terminó con un global de 6-5. Afrontará la tercera final de su historia: cayó en la edición 2019/20 ante el Bayern por 1-0, pero se tomó revancha en la temporada 2024/25 goleando 5-0 al Inter de Milán. Ahora, buscará encadenar su segunda corona consecutiva.
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