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PSG venció a Arsenal y es bicampeón de la Champions League

PSG venció a  Arsenal y es bicampeón de la Champions League.

PSG venció a  Arsenal y es bicampeón de la Champions League.
Kai Havertz abrió el marcador para Arsenal ante PSG en la final de la Champions League.

Kai Havertz abrió el marcador para Arsenal ante PSG en la final de la Champions League.
Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
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Arsenal
PSG

Tras el 1-1 en los 120 minutos, el conjunto parisino venció 4-3 a los Gunners en los penales y volvieron a coronarse como Reyes de Europa.

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Paris Saint-Germain volvió a quedarse con la gloria europea al derrotar al Arsenal en la final de la UEFA Champions League y levantar el trofeo por segundo año consecutivo. El conjunto francés se impuso 4-3 en la definición por penales tras igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y el suplementario en el Puskás Aréna de Hungría.

El equipo inglés golpeó primero con un tanto tempranero de Kai Havertz, que aprovechó un rebote para definir con categoría y poner en ventaja a los dirigidos por Mikel Arteta. Sin embargo, con el correr de los minutos PSG tomó el control del juego y encontró la igualdad en la segunda parte gracias a un penal convertido por Ousmane Dembélé, luego de una infracción sobre Khvicha Kvaratskhelia.

A partir del empate, el partido ganó intensidad y ambos equipos tuvieron situaciones para desnivelar, aunque el conjunto francés fue el que generó las ocasiones más peligrosas. Pese a ello, el marcador no volvió a moverse y el título terminó resolviéndose desde los doce pasos.

En la tanda, PSG mostró mayor efectividad y terminó inclinando la balanza luego del fallo decisivo de Gabriel Magalhaes, quien envió su remate por encima del travesaño. Así, el equipo de Luis Enrique volvió a coronarse en Europa, mientras que Arsenal sumó una nueva frustración y continúa sin poder conquistar la Champions League.

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El minuto a minuto de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

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Penal errado y PSG salió campeón de la Champions League

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PSG campeón de la Champions League

Luego de igualar 1-1 ante Arsenal en el tiempo reglamentario, el conjunto de París se impuso en penales y consquitó el titulo.

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Hay penales entre PSG y Arsenal!

Todo listo para que comience la tanda de penales y se defina al campeón de la Champions League.

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Terminó el segundo tiempo suplementario entre PSG y Arsenal

Terminó el segundo tiempo del alargue y todo sigue igual.

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Comenzó el segundo tiempo suplementario entre Arsenal y PSG

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Terminó el primer tiempo suplementario entre PSG y Arsenal

Queda la segunda mitad para definir el partido.

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Terminó el partido entre PSG y Arsenal

Tras el 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, la Champions League sigue sin campeón y se disputará el alargue.

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Se salvó Arsenal

Cerca del final, PSG casi lo da vuelta. El remate de Khvicha Kvaratskhelia pegó en el palo poco no termina en gol.

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Gol del PSG

A los 19 minutos del segundo tiempo, Ousmane Dembélé no falla desde el punto penal y pone el 1-1 en la final de la Champions League.

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Penal para PSG

Falta de Cristhian Mosquera (Arsenal) sobre Khvicha Kvaratskhelia en el área.

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Arsenal sigue con ventaja

PSG sigue 1-0 abajo en el marcador.

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Comenzó el segundo tiempo

Arsenal y PSG ya disputan los últimos 45 minutos de la final de la Champions League.

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Polémica en la final de la Champions League

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Terminó el primer tiempo en la final de la Champions League

Pasaron los primeros 45 minutos y Arsenal se impone por 1-0 ante PSG.

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Gol de Arsenal

Kai Havertz concreta la jugada y anota para su equipo a los 5 minutos del primer tiempo.

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Comenzó la final de la Champions League

PSG y Arsenal disputan el partido más importante de la temporada.

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El trofeo, presente en la final

Los ex futbolistas Thierry Henry y Presnel Kimpembe fueron los encargados de exhibir la presea en la previa de la final entre PSG y Arsenal.

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Así fue el show musical antes de la final de la Champions League

The Killers fueron los encargados de musicalizar la previa de la final.

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Quiénes son los capitanes de PSG y Arsenal para el partido por Champions League

Durante el partido de hoy por UEFA Champions League, en PSG el capitán del equipo será Marquinhos mientras que en Arsenal será Martin Odegaard.

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Formaciones confirmadas de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Dónde ver en vivo la final de la UEFA Champions League

Para toda Sudamérica, la definición del torneo de clubes más prestigioso del mundo contará con opciones tanto en televisión como por plataformas digitales:

  • Televisión: El partido podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN y Fox Sports.

  • Streaming: El duelo estará disponible de forma online mediante la plataforma Disney+ Premium.

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Así llegaron los finalistas a la final de la UEFA Champions League

Ambos equipos debieron batallar en semifinales de alto impacto para sellar su boleto a Budapest:

  • Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un resultado global de 2-1. Los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, habiendo perdido su única final en 2006 frente al Barcelona por 2-1 en París.

  • PSG: El conjunto parisino accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra el Bayern Múnich, la cual terminó con un global de 6-5. Afrontará la tercera final de su historia: cayó en la edición 2019/20 ante el Bayern por 1-0, pero se tomó revancha en la temporada 2024/25 goleando 5-0 al Inter de Milán. Ahora, buscará encadenar su segunda corona consecutiva.

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