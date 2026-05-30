PSG venció a  Arsenal y es bicampeón de la Champions League.

El equipo inglés golpeó primero con un tanto tempranero de Kai Havertz, que aprovechó un rebote para definir con categoría y poner en ventaja a los dirigidos por Mikel Arteta. Sin embargo, con el correr de los minutos PSG tomó el control del juego y encontró la igualdad en la segunda parte gracias a un penal convertido por Ousmane Dembélé, luego de una infracción sobre Khvicha Kvaratskhelia.