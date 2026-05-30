Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Arsenal vs. PSG por Internet
Se juega este sábado la final de la Champions League entre Arsenal y PSG. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular
En una definición que promete paralizar al mundo del fútbol, y a días del debut en el Mundial 2026, Arsenal y París Saint-Germain (PSG) se verán las caras este sábado, en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría, en el marco de la UEFA Champions League.
Los ingleses vuelven a la gran cita tras casi dos décadas de espera, mientras que el gigante francés buscará revalidar su corona y gritar bicampeón. Los dos equipos que irán por la gloria máxima en el Viejo Continente, desde las 13 horas de la Argentina.
La definición continental en suelo húngaro —estadio que albergará a más de 67.000 fanáticos— contará con una particularidad en su agenda, ya que la UEFA dispuso adelantar el horario habitual. El encuentro se jugará este sábado 30 de mayo a las 18:00 (hora de Europa Central), lo que significa que en Argentina la pelota rodará a partir de las 13:00 horas.
Puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play que por ahora no transmite fútbol de Primera División. El encuentro se televisa por ESPN y Fox Sports, además de la plataforma Disney+.
Formaciones de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Cómo ver en vivo Arsenal vs. PSG
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Los números de la señal básica o principal de ESPN son:
- Flow (Personal): Canal 103 (HD) y Canal 104 (HD).
- Telecentro: Canal 102 (HD) o Canal 13 (SD).
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD).
- Movistar TV: Canal 100 (HD).
Los números de la señal básica o principal de Fox Sports son:
- DirecTV: Canal 605 (SD) / Canal 1605 (HD).
- Flow (Personal): Canal 25 (SD) / Canal 106 (HD).
- Telecentro: Canal 101 (SD) / Canal 1013 (HD).
- Movistar TV: Canal 101 (SD) / Canal 1013 (HD).
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