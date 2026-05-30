Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Arsenal vs. PSG por Internet

La definición continental en suelo húngaro —estadio que albergará a más de 67.000 fanáticos— contará con una particularidad en su agenda, ya que la UEFA dispuso adelantar el horario habitual. El encuentro se jugará este sábado 30 de mayo a las 18:00 (hora de Europa Central), lo que significa que en Argentina la pelota rodará a partir de las 13:00 horas.