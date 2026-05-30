Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. PSG por la Champions League
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League.
A solo días del inicio del Mundial 2026, el planeta fútbol se detiene este sábado para vivir la gran final de la UEFA Champions League. El imponente Puskás Aréna de Budapest, con capacidad para más de 67.000 espectadores, será el escenario donde Arsenal y París Saint-Germain (PSG) irán en busca de la gloria máxima en el Viejo Continente.
El cruce promete ser histórico: los ingleses regresan al partido decisivo tras una espera de casi dos décadas, mientras que el gigante de Francia intentará sellar el bicampeonato y retener la corona.
Para esta edición, la UEFA pateó el tablero y dispuso adelantar el horario habitual, por lo que la pelota rodará a partir de las 18:00 (hora de Europa Central), lo que equivale a las 13:00 horas de la Argentina.
Para los fanáticos locales, el encuentro decisivo contará con una excelente accesibilidad, ya que se transmitirá en directo a través de las siguientes pantallas: ESPN y Fox Sports; y la plataforma de streaming Disney+.
Formaciones de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League
Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.
Cómo ver en vivo Arsenal vs. PSG
La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Los números de la señal básica o principal de ESPN son:
- Flow (Personal): Canal 103 (HD) y Canal 104 (HD).
- Telecentro: Canal 102 (HD) o Canal 13 (SD).
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD).
- Movistar TV: Canal 100 (HD).
Los números de la señal básica o principal de Fox Sports son:
- DirecTV: Canal 605 (SD) / Canal 1605 (HD).
- Flow (Personal): Canal 25 (SD) / Canal 106 (HD).
- Telecentro: Canal 101 (SD) / Canal 1013 (HD).
- Movistar TV: Canal 101 (SD) / Canal 1013 (HD).
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