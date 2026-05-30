Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Arsenal vs. PSG por la Champions League

Formaciones de Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League

Arsenal: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi o Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz o Warren Zaire-Emery; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Cómo ver en vivo Arsenal vs. PSG

La televisación estará a cargo de ESPN y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.

Los números de la señal básica o principal de ESPN son:

Flow (Personal): Canal 103 (HD) y Canal 104 (HD).

Canal 103 (HD) y Canal 104 (HD). Telecentro: Canal 102 (HD) o Canal 13 (SD).

Canal 102 (HD) o Canal 13 (SD). DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD).

Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD). Movistar TV: Canal 100 (HD).

Canal 100 (HD). Claro TV: Canal 100 (HD). Personal +1

Los números de la señal básica o principal de Fox Sports son: