Arsenal vs. PSG por la final de la Champions League: horario, formaciones y TV
Parisinos y londinenses se enfrentan en Budapest por el título más prestigioso del fútbol europeo: todos los detalles del encuentro.
La UEFA Champions League ya tiene a sus finalistas. Arsenal y PSG se enfrentarán en Budapest en busca del título más importante de Europa. Con la clasificación de ambos clubes, la temporada 2025/26 ya conoce a los protagonistas de una definición que promete paralizar al mundo del fútbol. El equipo inglés volverá a disputar una final continental después de casi dos décadas, mientras que el conjunto francés intentará reafirmar su dominio tras coronarse la temporada pasada.
El partido decisivo se llevará a cabo en territorio húngaro y contará con un cronograma adaptado para esta edición: La gran final se disputará el sábado 30 de mayo y tendrá lugar en el imponente Puskás Aréna de Budapest, Hungría, un estadio con capacidad para más de 67.000 espectadores. Para Argentina, el partido comenzará a las 13:00 horas. Según confirmó la UEFA, la final tendrá un horario adelantado respecto a años anteriores, iniciando a las 18:00 de Europa Central.
Dónde ver en vivo la final de la UEFA Champions League
Para toda Sudamérica, la definición del torneo de clubes más prestigioso del mundo contará con opciones tanto en televisión como por plataformas digitales:
-
Televisión: El partido podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN.
Streaming: El duelo estará disponible de forma online mediante la plataforma Disney+ Premium.
Así llegaron los finalistas a la final de la UEFA Champions League
Ambos equipos debieron batallar en semifinales de alto impacto para sellar su boleto a Budapest:
-
Arsenal: Los dirigidos por Mikel Arteta llegaron a la final tras eliminar al Atlético de Madrid de Diego Simeone con un resultado global de 2-1. Los Gunners buscarán levantar la "Orejona" por primera vez en su historia, habiendo perdido su única final en 2006 frente al Barcelona por 2-1 en París.
PSG: El conjunto parisino accedió al partido decisivo luego de una serie espectacular contra el Bayern Múnich, la cual terminó con un global de 6-5. Afrontará la tercera final de su historia: cayó en la edición 2019/20 ante el Bayern por 1-0, pero se tomó revancha en la temporada 2024/25 goleando 5-0 al Inter de Milán. Ahora, buscará encadenar su segunda corona consecutiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario