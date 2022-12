Todo Pujato homenajeó a Scaloni

“Creí que había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Veo gente del pueblo y de alrededores. Esto es el triunfo de todos. Ni de un club ni de otro sino de todo el país. Esta selección jugó para la gente. Es muy emocionante y gratificante esto. Me hubiera encantado pasar con el colectivo por toda la Argentina. Lamentablemente no fue posible porque todo lo que vivimos ayer lo llevamos en nuestros corazones”, afirmó.

“Ahora nos damos un poco más de lo que se ha conseguido. Sin mi familia nada sería posible ni sería lo que soy”, valoró el entrenador sobre sus seres queridos. “Estuve con mi papá y pasé a verlo por la clínica”, aseveró.

Sobre su llanto que se volvió viral luego de la consagración ante Francia. “Cuando terminó el partido me senté en el banco de suplentes y fue mi momento en que volví a la tierra. Lo vi a Leandro Paredes y estaba conteniendo algo que era imposible soltar”. Por último, resaltó que esta Selección, más allá de sus logros deportivos, se metió en el corazón de la gente porque “somos genuinos. Alguna vez estuvimos de ese lado y eso contagió”.