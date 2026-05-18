La reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026: "¡Estoy ahí!"

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Neymar alcanzará un impresionante récord en el Mundial 2026 con Brasil

La convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 no es una citación más. Más allá del enorme impacto anímico que genera para el plantel dirigido por Carlo Ancelotti y de la ilusión de los torcedores de la Verdeamarela, el actual atacante del Santos está a las puertas de sellar un hito histórico personal que lo terminará de consolidar en el Olimpo definitivo del fútbol de su país.

Al concretarse su debut en la inminente Copa del Mundo en Norteamérica, el crack de la Vila Belmiro alcanzará la mítica marca de cuatro Mundiales disputados, igualando el récord absoluto para un futbolista de campo brasileño, un privilegio que hasta hoy compartían de forma exclusiva Ronaldo Nazário, Cafú, Thiago Silva y Dani Alves.

Neymar y un viaje que comenzó en 2014

Neymar inició su camino en la máxima cita ecuménica hace ya 12 años, cargando sobre sus hombros la presión de ser el conductor futbolístico del equipo en una era de reconstrucción:

Brasil 2014: Su estreno absoluto. Marcó 4 goles en 5 partidos antes de sufrir aquella recordada y grave lesión en la vértebra ante Colombia en cuartos de final, que lo marginó del cierre del torneo.

Rusia 2018: Llegó recuperado de una fractura en el quinto metatarsiano. Anotó 2 goles, pero el Scratch quedó eliminado en cuartos ante Bélgica (2-1).

Qatar2022: Volvió a sufrir con los tobillos en el debut, pero regresó para las instancias decisivas. Marcó un golazo histórico ante Croacia en el alargue de los cuartos de final, igualando a Pelé como máximo artillero de la selección, aunque la posterior eliminación por penales postergó su sueño.

Con la cuarta estrella en su documento mundialista, "Ney" se sentará de igual a igual en una mesa sumamente selecta de leyendas que marcaron a fuego las últimas tres décadas del fútbol brasileño:

Cafú: El único jugador en la historia en disputar tres finales consecutivas (1994, 1998 y 2002), ganando dos de ellas y siendo el capitán en la última conquista en Asia. Dice presente en 1994, 1998, 2002 y 2006.

Ronaldo Nazário: El "Fenómeno" integró el plantel campeón de Estados Unidos 1994 con apenas 17 años y luego fue el estandarte absoluto en Francia 1998 (subcampeón), Corea-Japón 2002 (campeón y goleador) y Alemania 2006.

Thiago Silva: El mariscal de la zaga central comandó la defensa brasileña de manera ininterrumpida en las ediciones de 2010 (donde no sumó minutos en cancha pero integró la lista oficial), 2014, 2018 y 2022.

Dani Alves: El lateral derecho completó sus cuatro citas mundialistas repartidas entre Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Para Neymar, el récord de asistencia pasará a un plano completamente secundario una vez que ruede la pelota. Tras un largo y sacrificado proceso de recuperación física y un retorno estratégico al fútbol de su país para recuperar el eje competitivo, el "10" sabe que esta Copa del Mundo representa su última y más deseada oportunidad de emular a Ronaldo y Cafú alzando el trofeo más preciado, buscando cortar la sequía de 24 años y regalarle la ansiada sexta estrella a todo el pueblo brasileño.