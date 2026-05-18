Neymar alcanzará un impresionante récord en el Mundial 2026 con Brasil

La convocatoria de Neymar para el Mundial 2026 no es una citación más. Más allá del enorme impacto anímico que genera para el plantel dirigido por Carlo Ancelotti y de la ilusión de los torcedores de la Verdeamarela, el actual atacante del Santos está a las puertas de sellar un hito histórico personal que lo terminará de consolidar en el Olimpo definitivo del fútbol de su país.