Alarma en España: Lamine Yamal se lesionó y perdería el arranque del Mundial 2026

A menos de un mes para el arranque del Mundial 2026, el fantasma de las lesiones golpea con extrema dureza a los principales candidatos al título. Tras confirmarse la grave baja de Fermín López por fractura, el búnker de la Selección de España recibió otra noticia de último momento que sacudió por completo los planes del entrenador Luis de la Fuente: Lamine Yamal llegará entre algodones y se perderá el inicio de la fase de grupos.