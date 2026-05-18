Alarma en España: Lamine Yamal se lesionó y perdería el arranque del Mundial 2026
El crack sufrió una lesión en el isquiotibial, no juega desde el 22 de abril y sería baja en el debut ante Cabo Verde y contra Arabia Saudita.
A menos de un mes para el arranque del Mundial 2026, el fantasma de las lesiones golpea con extrema dureza a los principales candidatos al título. Tras confirmarse la grave baja de Fermín López por fractura, el búnker de la Selección de España recibió otra noticia de último momento que sacudió por completo los planes del entrenador Luis de la Fuente: Lamine Yamal llegará entre algodones y se perderá el inicio de la fase de grupos.
El crack del Barcelona arrastra un severo daño muscular en el isquiotibial que le ha impedido tener regularidad en el cierre de la temporada europea. Para tomar dimensión de la gravedad del cuadro, el atacante se perdió los últimos cinco compromisos del conjunto catalán, incluyendo el clásico frente al Real Madrid donde el conjunto culé terminó coronándose en LaLiga. Su último partido oficial data del 22 de abril, acumulando casi un mes de inactividad formal.
Los partidos que se pierde la gran figura de España
Aunque los médicos de la Federación Española aseguran que el futbolista ya se encuentra en la etapa de plena recuperación y realizando trabajos de campo, los tiempos de exigencia para la alta competencia obligarán al cuerpo técnico a preservarlo de manera estricta durante la primera semana del torneo en Estados Unidos:
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Baja confirmada ante Cabo Verde: Lamine está completamente descartado para el debut oficial del lunes 15 de junio en Atlanta, donde España pondrá en marcha el Grupo G.
Seria duda ante Arabia Saudita: Los plazos clínicos tampoco juegan a favor de cara a la segunda jornada. El cuerpo médico ve muy difícil que el delantero sume minutos el domingo 21 de junio frente al combinado asiático.
El verdadero objetivo que se trazó el cuerpo técnico de La Roja es apuntar todos los cañones al cierre de la primera etapa. Si la rehabilitación no sufre ningún tipo de retroceso, el regreso de Yamal a las canchas está estipulado para el viernes 26 de junio, nada menos que frente a la Selección de Uruguay.
Ese tercer compromiso de la zona se perfila como un duelo determinante para definir el liderazgo del grupo y el cuadro de los "mata-mata" en la fase final. Con apenas 18 años, el mundo del fútbol esperaba ver el estreno absoluto de Lamine en la gran cita desde el primer minuto; ahora, España deberá demostrar su chapa de candidata e intentar sacar los puntos adelante sin su ancho de espadas en el terreno de juego.
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