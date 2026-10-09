Puntos repartidos: Instituto y Boca igualaron 2-2 por el Torneo Clausura

Cómo llegan Instituto y Boca a este duelo

La "Gloria" atraviesa un gran momento y viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y mantenerse como único líder de la Zona A. El equipo cordobés acumula tres victorias consecutivas en el campeonato y buscará extender su buen presente ante uno de los principales candidatos a avanzar a los playoffs.

El "Xeneize", por su parte, llega también en alza luego de superar 3-0 a Unión en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 20 unidades y ocupa el cuarto puesto de la zona, a cinco puntos del líder Instituto. De esta manera, una victoria en tierras cordobesas le permitiría reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Para este compromiso, Arruabarrena volverá a contar con Álvaro Montero, quien se reincorporará al plantel luego de su participación con la Selección de Colombia durante la fecha FIFA. El arquero colombiano se perfila como titular en lugar de Leandro Brey, quien estuvo bajo los tres palos en los últimos dos partidos del "Xeneize".

Luego de este encuentro, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana, ya que el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama desde las 21.30, por el partido de ida de las semifinales. La revancha se disputará una semana más tarde en Brasil.