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Puntos repartidos: Instituto y Boca igualaron 2-2 por el Torneo Clausura

Puntos repartidos: Instituto y Boca igualaron 2-2 por el Torneo Clausura
Enner Valencia

Enner Valencia, jugador de Boca
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Instituto de Córdoba
Boca

Antes de su presentación por la Copa Sudamericana, el "Xeneize" e Instituto se enfrentaron en Córdoba en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

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En la noche de este viernes, Boca e Instituto de Córdoba igualaron 2 a 2 en el marco de la 12° fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro en suelo cordobés ofreció constantes idas y vueltas, bloopers y goles para todos los gustos.

El conjunto local abrió el marcador temprano a los 13 minutos del primer tiempo por intermedio de su defensor Fernando Alarcón. Apenas nueve minutos más tarde (22'), el ecuatoriano Enner Valencia capitalizó una falla grosera del arquero Marcos Ledesma para estampillar el empate 1-1.

Tras el descanso, el elenco de Diego Flores sorprendió rápido: Jonathan Galván volvió a poner al frente a la Gloria con el 2-1 a los 48'. No obstante, Boca volvió a reaccionar de inmediato y, a los 56', Miguel Merentiel —quien acababa de ingresar al campo— conectó su primera chance de gol para rubricar el 2-2 definitivo.

La nota preocupante para el equipo de Rodolfo Arruabarrena fue la salida de Leandro Paredes, quien ingresó a los 53' y se retiró reemplazado a los 70' tras sentir una molestia muscular.

Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Terminó el partido: Instituto y Boca repartieron puntos en Córdoba

Paredes salió con una molestia en el isquiotibial derecho

A sólo 15 minutos de haber ingresado, el mediocampista pidió el cambio.

Boca insiste: Merentiel puso el 2-2

Instituto vuelve a complicar a Boca: con gol de Galván lo gana por 2-1

Final del primer tiempo: Instituto y Boca igualan 1-1

Boca reaccionó a tiempo y lo empató: iguala con Instituto 1-1

Alarcón abrió el marcador a favor de Instituto: le gana a Boca 1-0

Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá

Cómo llegan Instituto y Boca a este duelo

La "Gloria" atraviesa un gran momento y viene de golear 4-1 a Independiente en Avellaneda, resultado que le permitió alcanzar los 25 puntos y mantenerse como único líder de la Zona A. El equipo cordobés acumula tres victorias consecutivas en el campeonato y buscará extender su buen presente ante uno de los principales candidatos a avanzar a los playoffs.

El "Xeneize", por su parte, llega también en alza luego de superar 3-0 a Unión en La Bombonera. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena suma 20 unidades y ocupa el cuarto puesto de la zona, a cinco puntos del líder Instituto. De esta manera, una victoria en tierras cordobesas le permitiría reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares.

Para este compromiso, Arruabarrena volverá a contar con Álvaro Montero, quien se reincorporará al plantel luego de su participación con la Selección de Colombia durante la fecha FIFA. El arquero colombiano se perfila como titular en lugar de Leandro Brey, quien estuvo bajo los tres palos en los últimos dos partidos del "Xeneize".

Luego de este encuentro, Boca volverá a enfocarse en la Copa Sudamericana, ya que el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama desde las 21.30, por el partido de ida de las semifinales. La revancha se disputará una semana más tarde en Brasil.

Formaciones de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 19:30.
  • Estadio: Mario Alberto Kempes.
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
  • TV: TNT Sports.

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