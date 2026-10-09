EN VIVOFecha 12
Puntos repartidos: Instituto y Boca igualaron 2-2 por el Torneo Clausura
Antes de su presentación por la Copa Sudamericana, el "Xeneize" e Instituto se enfrentaron en Córdoba en uno de los duelos más atractivos de la fecha.
EN VIVO
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21:28
Terminó el partido: Instituto y Boca repartieron puntos en Córdoba
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21:14
Paredes salió con una molestia en el isquiotibial derecho
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20:49
Boca insiste: Merentiel puso el 2-2
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20:42
Instituto vuelve a complicar a Boca: con gol de Galván lo gana por 2-1
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20:22
Final del primer tiempo: Instituto y Boca igualan 1-1
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20:02
Boca reaccionó a tiempo y lo empató: iguala con Instituto 1-1
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19:49
Alarcón abrió el marcador a favor de Instituto: le gana a Boca 1-0
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19:36
Comenzó el partido: seguí el resultado en vivo acá
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19:24
Cómo llegan Instituto y Boca a este duelo
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19:23
Formaciones de Instituto vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
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19:23
Horario y televisación
En la noche de este viernes, Boca e Instituto de Córdoba igualaron 2 a 2 en el marco de la 12° fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El encuentro en suelo cordobés ofreció constantes idas y vueltas, bloopers y goles para todos los gustos.
El conjunto local abrió el marcador temprano a los 13 minutos del primer tiempo por intermedio de su defensor Fernando Alarcón. Apenas nueve minutos más tarde (22'), el ecuatoriano Enner Valencia capitalizó una falla grosera del arquero Marcos Ledesma para estampillar el empate 1-1.
Tras el descanso, el elenco de Diego Flores sorprendió rápido: Jonathan Galván volvió a poner al frente a la Gloria con el 2-1 a los 48'. No obstante, Boca volvió a reaccionar de inmediato y, a los 56', Miguel Merentiel —quien acababa de ingresar al campo— conectó su primera chance de gol para rubricar el 2-2 definitivo.
La nota preocupante para el equipo de Rodolfo Arruabarrena fue la salida de Leandro Paredes, quien ingresó a los 53' y se retiró reemplazado a los 70' tras sentir una molestia muscular.
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