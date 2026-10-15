Qué pasará con Marcos Rojo tras no poder jugar la Copa Libertadores con Estudiantes

El defensor con pasado en la Selección Argentina, que inició su tercer ciclo con la camiseta del Pincha, se perfilaba para integrar la alineación titular en el choque de este jueves a las 21.30 en el Estadio UNO. Su presencia resultaba clave para el cuerpo técnico ante la baja obligada de Leandro González Pírez por acumulación de tarjetas amarillas; sin embargo, tras la negativa del ente rector sudamericano, la zaga central será ocupada por Ramiro Funes Mori.