Qué pasará con Marcos Rojo tras no poder jugar la Copa Libertadores con Estudiantes
El defensor fue inhabilitado para jugar la semifinal ante Flamengo y, por el momento, la dirigencia del Pincha recurrirá al TAS.
El armado del equipo de Estudiantes de La Plata para la semifinal de la Copa Libertadores ante Flamengo sufrió un cimbronazo imprevisto y de alto impacto. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) rechazó la solicitud de inscripción de Marcos Rojo, por lo que el experimentado marcador central no quedó autorizado para disputar el certamen continental y deberá limitar sus presentaciones exclusivamente al Torneo Clausura local.
El defensor con pasado en la Selección Argentina, que inició su tercer ciclo con la camiseta del Pincha, se perfilaba para integrar la alineación titular en el choque de este jueves a las 21.30 en el Estadio UNO. Su presencia resultaba clave para el cuerpo técnico ante la baja obligada de Leandro González Pírez por acumulación de tarjetas amarillas; sin embargo, tras la negativa del ente rector sudamericano, la zaga central será ocupada por Ramiro Funes Mori.
Qué pasará con Marcos Rojo tras no poder jugar la Copa Libertadores con Estudiantes
IMPORTANTE: Por qué la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata
Frente a esta resolución, la comisión directiva del club albirrojo emitió un comunicado oficial manifestando su postura y confirmando los pasos a seguir en el plano institucional. “La Conmebol resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente”, remarcaron desde el club platense, ratificando que recurrirán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir el dictamen.
Por lo pronto, a la espera de lo que determine la justicia deportiva internacional, la realidad indica que Rojo solo se encuentra habilitado para vestir la camiseta albirroja en la recta final de la competencia doméstica. Alexander Medina deberá reconfigurar la estructura defensiva para el plano internacional sabiendo que no podrá contar con uno de sus refuerzos estrella para el mano a mano decisivo frente al conjunto carioca.
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