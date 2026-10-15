Por qué la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata
El organismo sudamericano no aceptó el registro del defensor para las semifinales de la Copa Libertadores. El Pincha recurrirá al TAS para intentar revertir la decisión.
Estudiantes de La Plata recibió una respuesta negativa de la Conmebol al pedido de inscripción de Marcos Rojo para disputar las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo. El motivo de fondo está relacionado con las condiciones reglamentarias que permitieron al club gestionar su incorporación como reemplazante de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura en la muñeca izquierda.
Aunque el Pincha sostiene que realizó el trámite de acuerdo con las normas vigentes, la habilitación del defensor quedó bajo cuestionamiento y el club anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la resolución.
La lesión de Gabriel Neves, clave en el caso de Marcos Rojo
El principal inconveniente está vinculado con el tiempo de recuperación previsto para Neves. El mediocampista uruguayo sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda, una lesión que llevó a Estudiantes a buscar una alternativa para reemplazarlo en la lista de jugadores.
Sin embargo, el reglamento contempla condiciones específicas para habilitar una incorporación extraordinaria por lesión. Entre los requisitos figura un período mínimo de recuperación que, según las informaciones difundidas sobre el caso, debe alcanzar los cuatro meses.
El problema es que el tiempo estimado para la recuperación de Neves sería inferior a ese plazo. Por esa razón, la solicitud inicial de Estudiantes encontró obstáculos administrativos y reglamentarios para concretar la inscripción de Rojo.
¿Por qué la inscripción de Rojo quedó bajo revisión?
El defensor llegó a Estudiantes tras su salida de Racing y el club realizó gestiones para incorporarlo en reemplazo de Neves. Su registro figuraba en el sistema Comet desde el 9 de octubre, pero completar ese procedimiento no garantizaba automáticamente su habilitación para disputar la competencia internacional. La AFA intervino en el trámite y autorizó la inscripción de Rojo mediante una excepción. No obstante, la Conmebol rechazó posteriormente el pedido para que pudiera jugar la serie contra Flamengo.
El punto central del conflicto es si la inscripción realizada por Estudiantes cumplía con todos los requisitos necesarios para que el futbolista fuera habilitado en la Copa Libertadores. El club considera que sí y cuestiona que el organismo sudamericano haya aplicado un criterio diferente al utilizado en otros casos que, según su postura, presentaban condiciones similares.
El comunicado de Estudiantes contra la decisión de Conmebol
"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos", sostuvieron.
Y agregaron: "En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto".
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