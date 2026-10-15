Por qué la Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo en Estudiantes de La Plata

¿Por qué la inscripción de Rojo quedó bajo revisión?

El defensor llegó a Estudiantes tras su salida de Racing y el club realizó gestiones para incorporarlo en reemplazo de Neves. Su registro figuraba en el sistema Comet desde el 9 de octubre, pero completar ese procedimiento no garantizaba automáticamente su habilitación para disputar la competencia internacional. La AFA intervino en el trámite y autorizó la inscripción de Rojo mediante una excepción. No obstante, la Conmebol rechazó posteriormente el pedido para que pudiera jugar la serie contra Flamengo.

El punto central del conflicto es si la inscripción realizada por Estudiantes cumplía con todos los requisitos necesarios para que el futbolista fuera habilitado en la Copa Libertadores. El club considera que sí y cuestiona que el organismo sudamericano haya aplicado un criterio diferente al utilizado en otros casos que, según su postura, presentaban condiciones similares.

El comunicado de Estudiantes contra la decisión de Conmebol

"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos", sostuvieron.

Y agregaron: "En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto".