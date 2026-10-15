Conmebol no habilitó a Marcos Rojo y no jugará ante Flamengo: Estudiantes irá al TAS

Y agregaron: "En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto".

¿Por qué Marcos Rojo todavía no está habilitado?

La situación se originó a partir de la intención de inscribir a Rojo en lugar de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda. La lesión del mediocampista abrió la posibilidad de gestionar un reemplazo, aunque el plazo de recuperación debía encuadrarse en las condiciones previstas por el reglamento.

El fichaje de Rojo figuraba en el sistema Comet desde el 9 de octubre, pero eso no alcanzó para garantizar su habilitación ante la Conmebol. En las últimas horas, tanto el club como la AFA trabajaron para destrabar el caso, aunque finalmente recibieron una respuesta negativa.

¿Cómo afecta la baja de Rojo al partido ante Flamengo?

El defensor tenía posibilidades de integrar la zaga central junto a Santiago Núñez, especialmente por la ausencia de Leandro González Pírez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En los laterales, las opciones previstas eran Eros Mancuso y Gastón Benedetti, quien ocuparía el lugar de Tomás Palacios, también suspendido por llegar al límite de amonestaciones.

Con el rechazo de la inscripción, Estudiantes deberá afrontar el encuentro sin Rojo, salvo que prospere una medida que revierta la decisión a tiempo. La presentación ante el TAS abre una nueva instancia de reclamo, aunque el club necesita una resolución rápida debido a la cercanía del compromiso por las semifinales de la Libertadores.