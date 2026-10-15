Conmebol no habilitó a Marcos Rojo y no jugará ante Flamengo: Estudiantes irá al TAS
El Pincha confirmó que el organismo sudamericano rechazó la inscripción del defensor para la Copa Libertadores. El club considera que el trámite se ajustó al reglamento.
Estudiantes de La Plata confirmó que Marcos Rojo no podrá jugar, por el momento, el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 frente a Flamengo. La institución informó que la Conmebol rechazó el pedido de inscripción del defensor y anunció que recurrirá al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir la decisión.
La noticia representa un contratiempo para el equipo platense, que esperaba contar con el experimentado zaguero en el encuentro de este jueves en UNO. El futbolista había regresado al club tras su paso por Racing y se perfilaba como titular para afrontar una de las citas más importantes de la temporada.
El comunicado de Estudiantes contra la decisión de Conmebol
En su pronunciamiento oficial, el club expresó su desacuerdo con la resolución y sostuvo que el procedimiento se realizó de acuerdo con las normas vigentes. El club platense argumentó que en situaciones anteriores el organismo había aprobado inscripciones de jugadores que, según la institución, se encontraban en condiciones similares.
Ante ese escenario, el Pincha confirmó que llevará el reclamo ante el TAS y solicitará una medida cautelar para intentar modificar la resolución y conseguir la habilitación del defensor.
"El Club Estudiantes de La Plata informa que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) resolvió rechazar el pedido de inscripción del jugador Marcos Rojo. El Club manifiesta que el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente, y expresa su disconformidad con la decisión adoptada por CONMEBOL, toda vez que en recientes casos dicho organismo emitió dictámenes favorables, dándole curso a la inscripción de jugadores cuya solicitud fue realizada en idénticas condiciones en las que se encontraba la de Marcos", sostuvieron.
Y agregaron: "En este caso CONMEBOL debió haber aplicado idéntico criterio. En este entendimiento, tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto".
¿Por qué Marcos Rojo todavía no está habilitado?
La situación se originó a partir de la intención de inscribir a Rojo en lugar de Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en la muñeca izquierda. La lesión del mediocampista abrió la posibilidad de gestionar un reemplazo, aunque el plazo de recuperación debía encuadrarse en las condiciones previstas por el reglamento.
El fichaje de Rojo figuraba en el sistema Comet desde el 9 de octubre, pero eso no alcanzó para garantizar su habilitación ante la Conmebol. En las últimas horas, tanto el club como la AFA trabajaron para destrabar el caso, aunque finalmente recibieron una respuesta negativa.
¿Cómo afecta la baja de Rojo al partido ante Flamengo?
El defensor tenía posibilidades de integrar la zaga central junto a Santiago Núñez, especialmente por la ausencia de Leandro González Pírez, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. En los laterales, las opciones previstas eran Eros Mancuso y Gastón Benedetti, quien ocuparía el lugar de Tomás Palacios, también suspendido por llegar al límite de amonestaciones.
Con el rechazo de la inscripción, Estudiantes deberá afrontar el encuentro sin Rojo, salvo que prospere una medida que revierta la decisión a tiempo. La presentación ante el TAS abre una nueva instancia de reclamo, aunque el club necesita una resolución rápida debido a la cercanía del compromiso por las semifinales de la Libertadores.
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