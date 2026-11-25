La anécdota de Marcos Rojo con Zlatan Ibrahimovic que terminó con una respuesta inesperada
El defensor del Pincha recordó el partido decisivo del Mundial de Clubes 2009 y contó cómo fue su primer cruce con el gigante sueco, a quien años después tuvo como compañero en Manchester United.
A pocos días de disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, Marcos Rojo volvió a recordar uno de los momentos más importantes de su carrera: la definición del Mundial de Clubes 2009 entre Estudiantes y el Barcelona de Pep Guardiola.
En aquella oportunidad, el conjunto platense estuvo muy cerca de quedarse con el título, pero terminó perdiendo 2-1 en el tiempo suplementario, con un gol de Lionel Messi. Rojo, que por entonces tenía apenas 19 años, ingresó en los últimos instantes y recibió una indicación muy particular de Alejandro Sabella.
"Sabella me puso los últimos dos minutos. Me acuerdo de que estaba por entrar y me dice que lo marque a Zlatan Ibrahimovic. Yo estaba re motivado. Cuando llegó el primer córner para ellos, veo Zlatan me sacaba dos metros. Yo tenía 19 años, era súper flaquito. Me acuerdo de que cuando lo vi me quería morir. '¿Y ahora cómo lo marco a este?', dije. Me acuerdo de que lo quise abrazar y él con una mano me dejó en el piso", relató en diálogo con el canal oficial de la Conmebol.
La imperdible historia de Marcos Rojo con Ibrahimovic que pocos conocían
La anécdota tuvo un segundo capítulo algunos años más tarde, cuando ambos coincidieron en Manchester United. Allí, el argentino aprovechó para recordarle al sueco aquel enfrentamiento, aunque recibió una respuesta que no esperaba. "Después, cuando fui compañero de él en el Manchester United, le comenté: 'Che, ¿te acordás de ese partido que jugamos en el Mundial de Clubes? Yo te marqué'. Y me dice: 'No, no me acuerdo'. Cuando me dijo así, me quedé muerto", contó entre risas.
Rojo también explicó cuánto había significado aquella final para Estudiantes y contrastó la importancia que tuvo para él con la indiferencia de Ibrahimovic. "Imaginate que nosotros volvimos, después de que casi lo ganamos, la gente nos recibió y era el partido de la vida para nosotros. Y él me dijo que ni se acordaba del partido. Yo estaba muerto, me reía. Digo: 'No puede ser, mirá este tipo...'. Yo me estaba jugando la vida y él ni siquiera se acuerda de ese partido”, concluyó.
A 17 años de aquella definición, Rojo sigue siendo el único futbolista de ese plantel que continúa en actividad y se prepara para buscar otro título histórico con el Pincha.
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