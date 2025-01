Quiénes son los dueños de Alpine, la escudería francesa que contrató a Franco Colapinto

En junio de 2023, el Grupo Renault, propietario histórico de Alpine, vendió el 24% de sus acciones a The Investor Group, un conglomerado liderado por empresas como Otro Capital, RedBird Capital Partners y Maximum Effort Investments, esta última asociada a Reynolds y su colega Rob McElhenny.

La inversión alcanzó los 200 millones de euros, una cifra considerable que refleja la apuesta de este grupo por expandir la marca Alpine más allá de las pistas. El actor no es ajeno a los proyectos deportivos: en 2020 adquirió, junto a McElhenny, el Wrexham AFC, un club de fútbol galés al que llevaron al ascenso con una combinación de gestión eficiente, marketing innovador y el impacto mediático de su serie documental "Welcome to Wrexham".

Este modelo de éxito parece ser la inspiración detrás de su incursión en la Fórmula 1, donde ya comenzaron a replicar estrategias de mercadeo similares.

Además de Reynolds, otras celebridades forman parte del grupo inversor. Entre ellas se encuentran deportistas de renombre como el futbolista Trent Alexander-Arnold, el boxeador AnthonyJoshua, Juan Mata exManchester United y Chelsea, y el tenista Alexander Zverev. Cada uno aporta no solo su capital, sino también su influencia en diversos mercados globales.

En paralelo, el equipo continúa apostando por acciones de marketing que conecten con nuevas audiencias: durante el Gran Premio de Bélgica, el equipo lució un diseño especial inspirado en "Deadpool", con colores rojo y negro que remiten al personaje de Reynolds. Este tipo de iniciativas buscan aumentar el alcance global de la marca, especialmente en mercados como Estados Unidos, donde la F1 ha ganado popularidad.

En el caso del pilarense, su llegada a la escudería francesa marca un nuevo capítulo tras su paso por Williams. El piloto argentino, considerado una de las grandes promesas del automovilismo, tendrá un rol clave en el equipo francés, que busca superar las últimas dos temporadas en las que finalizó sexto en el Campeonato de Constructores.

Aunque los resultados deportivos del conjunto que asesora y dirige el italiano Flavio Briatore aún no se alinean con sus ambiciones, el respaldo de estas figuras públicas y la incorporación de jóvenes talentos como Colapinto representan una estrategia a largo plazo para consolidarse como una de las escuderías más relevantes de la categoría.