Racing le ganó 1-0 a Boca y avanzó a la final del Torneo Clausura

Racing dio un golpe contundente en la semifinal del Torneo Clausura 2025 y se impuso 1-0 sobre Boca en La Bombonera, un escenario donde el Xeneize llegaba con una racha de seis victorias consecutivas y un nivel que lo señalaba como favorito.
El partido se destrabó gracias a una jugada que combinó precisión y oportunismo. Tras un tremendo centro de Gabriel Rojas desde el sector izquierdo, Adrián Maravilla Martínez anticipó a Ayrton Costa y conectó un cabezazo perfecto para abrir el marcador. El delantero, que no convertía hace 11 partidos, puso fin a su sequía en el momento más determinante. Con el tanto y una sólida actuación colectiva, el equipo dirigido por Gustavo Costas controló los tiempos del partido y supo neutralizar los intentos de Boca, que no logró imponer su ritmo habitual.
Adrián "Maravilla" Martínez, de cabeza y luego de 11 encuentros sin marcar, abrió el marcador para la Academia:
Tras el triunfo en La Bombonera, Racing jugará la final del Torneo Clausura 2025 ante el ganador del duelo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes, que se disputará el lunes a las 17 en el estadio Juan Carmelo Zerillo. La definición del campeonato será el sábado 13 de diciembre, en horario a confirmar, en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.
