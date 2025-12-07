Racing le ganó 1-0 a Boca y avanzó a la final del Torneo Clausura

Live Blog Post

Boca homenajeó a Marcos Rojos en su regreso a la Bombonera: los silbidos de la hinchada xeneize

Marcos Rojo -ahora más conocido como Marcos R. en Racing- volvió a la Bombonera para el duelo entre la Academia y Boca, que definirá al primer finalista del Torneo Clausura. Una vez que pisó el verde césped de la cancha, el Chelo Delgado se acercó al ex Boca para homenajearlo con una camiseta especial.

El momento tuvo su moño final con una foto que se sacó el futbolista junto al dirigente, entre risas y bromas.

No obstante, la hinchada de Boca no se mostró tan simpática como Delgado al momento de darle nuevamente la bienvenida a Rojo. Hubo silbidos y abucheos en ese momento, al igual que cuando el ahora jugador de la Academia saludó a sus excompañeros que se encontraban en el banco.